Otto film, una serie e un documentario tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se siete appassionati di serie tv, questa settimana su Prime Video non ci sono novità, ma se amate i classici vi segnaliamo Nip/Tuck in scadenza. Il titolo da non perdere questa settimana sulla piattaforma streaming di Amazon, però, è un documentario, Federer: Gli ultimi 12 giorni, sugli ultimi giorni della carriera di uno dei più grandi tennisti di sempre.

Per il resto ci sono diverse novità nel catalogo, tra cui segnaliamo in particolare il film italiano Maschile Plurale, sequel di Maschile Singolare. E attenzione agli altri titoli in scadenza nei prossimi giorni. Insomma, a voi la scelta e buona settimana.

Robin Hood - L'origine della leggenda (film 2018) - data di uscita 15 giugno

Le leggendarie gesta del principe dei ladri Robin Hood, interpretato da T. Egerton, in lotta contra la Corona d'Inghilterra. Nel cast il premio Oscar Jamie Foxx.

Caracas (film 2024) - data di uscita 17 giugno

Giordano Fonte è un celebrato scrittore napoletano che torna dopo tanti anni nella sua città dove annuncia che smetterà di scrivere. Caracas è un uomo che non ama le mezze misure, milita in un gruppo violento di estrema destra e sta per convertirsi all'Islam.

Emma e il giaguaro nero (film 2024) - data di uscita 18 giugno

Emma è un'adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori ambientalisti. Dopo la morte della madre vive a New York con il padre. Quando viene a sapere che il giaguaro nero con cui era cresciuta ora rischia di essere catturato dai bracconieri come specie rara inventa una scusa e parte. Viene seguita dalla sua professoressa di Biologia che ha molteplici paure e vorrebbe riportarla indietro.

Federer: Gli ultimi 12 giorni (documentario) - data di uscita 20 giugno

Diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia, il documentario segue in maniera intima gli ultimi 12 giorni dell'illustre carriera di Roger Federer. Nato come home video non destinato alla visione pubblica, il film mostra Federer nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio a uno sport e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni. Arricchito dalle interviste dei leggendari rivali, nonché intimi amici Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, il documentario su Federer offre un accesso senza precedenti alla relazione tra queste stelle senza eguali.

Maschile Plurale (film Exclusive Italia) - data di uscita 20 giugno

Tre anni dopo la morte di Denis, l’amico che li ha uniti, Antonio e Luca incrociano di nuovo le loro esistenze. Antonio è diventato un pasticciere di successo e workaholic. Luca invece ha conosciuto Tancredi, operatore di una casa-famiglia per giovani LGBTQ+, che lo ha aiutato a superare una fase complessa della sua vita. Quando i due si ritrovano, Antonio - la cui vita sentimentale stenta a decollare - capisce di provare qualcosa di importante per Luca, e gli propone di rilevare insieme il forno di famiglia che l’amico è stato costretto a vendere. Un’avventura che ha come scopo finale la (ri)conquista di Luca. Nonostante Cristina, l’amica storica, sia scettica, Antonio tenta di sabotare la relazione di Luca, convinto che il passato sia tornato per aiutarli. Sarà davvero così? O è solo un’illusione?

Maschile Plurale, un film di Alessandro Guida, è prodotto da Fabula Pictures e Rufus Film in collaborazione con Prime Video con il contributo del Ministero della Cultura (DGCA).

Nip/Tuck (serie tv stagioni 1-6) - data di scadenza 30 giugno

Christian Troy, chirurgo plastico affermato, gode dei vantaggi che derivano dal successo del suo studio di Miami, attività che gestisce col miglior amico Sean McNamara. Mentre il denaro e le donne soddisfano pienamente i bisogni di Christian, l'immagine falsa venduta per anni comincia a pesare su Sean, facendolo allontanare dalla moglie e dai figli.

The Freshman (film 1990) - data di scadenza 25 giugno

Marlon Brando trionfa nella sua prima parte da protagonista dopo dieci anni nei panni di Carmine Sabatini, un potente importatore di New York, mentre Matthew Broderick interpreta Clark Kellogg, un ingenuo studente di cinema che accetta un compito da Sabatini. Come intrappolato in un comico incubo, Clark si trova sempre più coinvolto in una truffa ingegnosa riguardante un drago di Komodo.

The best of enemies (film 2020) - data di scadenza 27 giugno

La vera storia dell'improbabile relazione tra una attivista per i diritti civili e un rappresentante locale del Ku Klux Klan durante le violenze dell'Estate razziale del 1971, a Durham, nello stato di New York.

L'angelo del male - Brightburn (film 2019) - data di scadenza 27 giugno

Cosa accadrebbe se un bambino proveniente da un altro mondo cadesse sulla Terra e, anziché divenire un eroe per l'umanità, si rivelasse qualcosa di molto più sinistro?

Hunt For The Wilderpeople (film 2016) - data di scadenza 28 giugno

Ricky, un ragazzino di città, viene dato in affido a una famiglia di campagna della Nuova Zelanda. Si sente subito a casa con la nuova famiglia affidataria: la zia Bella, l'irascibile zio Hec e il cane Tupac. A seguito di un drammatico avvenimento, Ricky rischia di essere spedito in un'altra casa. Ciò spingerà il ragazzino ed Hec a fuggire nei boschi.

