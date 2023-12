Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Settimana pre-natalizia, ma (o proprio per questo?) i nostri consigli streaming pescati tra novità e titoli in scadenza del catalogo di Prime Video non sono a tema: insomma, se volete qualcosa di diverso da babbi Natale e baci sotto il vischio guardate qui sotto.

Tra le nuove uscite segnaliamo la stagione 2 della serie per bambini Me Contro Te - La Famiglia Reale, e per gli adulti ci sono la nuova serie tv comedy italiana Gigolò per caso e il film drammatico Saltburn. Infine, tra i titoli in scadenza vi suggeriamo due film, Wrath of Man ed E poi c'è Katherine. A voi la scelta e buona settimana.

Me Contro Te - La Famiglia Reale stagione 2 (serie per bambini Original) - data di uscita 20 dicembre

Sofì e Luì dopo il loro viaggio in giro per il mondo ritornano al palazzo reale con i nipoti della regina: Emma è la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria, Tronaldo è sempre più preso dalle sue giocate a bocce con i suoi amici anziani mentre Divina è riuscita nel suo intento di diventare un’influencer famosa, così al castello arriva anche Irene, la sua assistente, una ragazza dolce e gentile amante dei fumetti. Dario e Cornelia che continuano a prendersi cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un ragazzo simpaticissimo, ma che si rivelerà un gran pasticcione!!! Con i Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, la serie è diretta da Gianluca Leuzzi. Prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video.

Gigolò per caso (serie Original) - data di uscita 21 dicembre

Gigolò per caso è la nuova serie comedy in sei episodi con uno straordinario cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica con Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Special guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele.

A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata.

Saltburn (film Original 2023) - data di uscita 22 dicembre

Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile.

La furia di un uomo - Wrath of Man (film 2021) - data di scadenza 28 dicembre

La storia di un uomo freddo e misterioso che lavora come guardia di sicurezza di un furgone portavalori e che sorprende i suoi colleghi con inaspettate abilità di precisione durante una rapina.

Link Prime Video

E poi c'è Katherine (film 2019) - data di scadenza 29 dicembre

Il mondo della presentatrice di un leggendario talk show notturno viene stravolto quando assume una sceneggiatrice donna. La decisione, intrapresa per soddisfare l'uguaglianza di genere, ha conseguenze inaspettatamente esilaranti quando queste due donne, opposte per cultura ed età, si ritrovano unite dal loro amore per le battute mordaci.

Link Prime Video