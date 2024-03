Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In cerca di consigli per decidere cosa guardare su Prime Video questa settimana? Qui ogni lunedì vi proponiamo una selezione di titoli tra novità e contenuti in scadenza.

Partendo dalle nuove uscite, giovedì esce Road House, il remake del celebre film anni '80 con il compianto Patrick Swayze. Non è proprio nuova ma è da poco entrata in catalogo con le stagioni 2-3 anche la sit-com Anger Management, con Charlie Sheen.

Tra i titoli in scadenza le tre stagioni dell'anime Hunter x Hunter e poi abbiamo scelto tre film ad alta tensione: Vertical Limit, Water Horse e Terminator Salvation. A voi la scelta e buona settimana.

Anger Management (serie tv 2012, stagioni 2-3) - data di uscita 15 marzo

Charlie Sheen è "Charlie", un terapista di successo che si destreggia tra il caos della sua vita, mentre affronta i suoi problemi di gestione della rabbia. Oltre al suo colorito gruppo di pazienti settimanali, Charlie segue alcuni detenuti che assiste pro bono presso una prigione di stato.

Road House (film Original genere: azione) - data di uscita 21 marzo

In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni '80, un ex combattente UFC (Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

Vertical Limit (film 2001) - data di scadenza 21 marzo

Questo film d'avventura carico di emotività racconta la storia emozionante del giovane alpinista Peter Garrett, che deve scalare il K2, la seconda montagna più alta del mondo, per salvare sua sorella Annie e il suo team.

Water Horse - La leggenda degli abissi (film 2008) - data di scadenza 24 marzo

Quando un ragazzino solitario di nome Angus scopre un uovo grande e misterioso lungo le rive del lago di Loch Ness, nessuno può immaginare cosa ci sia al suo interno. Ben presto Angus scoprirà che il cucciolo strano e birichino che si nascondeva nell'uovo non è altro che il cavallo acquatico, la creatura più misteriosa e leggendaria del lago!

Terminator Salvation (film 2009) - data di scadenza 26 marzo

Ambientato nel 2018, John Connor è il predestinato che dovrà guidare la resistenza degli umani contro Skynet e i suoi Terminator. Ma il futuro in cui Connor crede è scosso dalla presenza di Marcus Wright, uno sconosciuto che, come ultima cosa, ricorda di essere stato nel braccio della morte. Connor deve capire se Marcus viene dal passato o dal futuro.

Hunter x Hunter (serie anime stagioni 1-3) - daya di scadenza 30 marzo

Mostri, animali rari, tesori e meraviglie, terre selvagge e luoghi inesplorati. La parola "sconosciuto" reca in sé un enorme fascino e vi sono persone incredibili al mondo attratte da tale potere. Esse sono conosciute con il nome di "Hunter"! Gon vuole diventare uno di loro, come suo padre prima di lui, ma riuscirà in questa incredibile impresa?

