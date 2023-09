Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Dopo due settimane intensissime, rallenta un po' il palinsesto di settembre su Prime Video in questa settimana. Ma se avete già visto tutta Wilderness e siete in pari con serie e film di nuova uscita, ecco i nostri consigli per i prossimi giorni.

Tra le serie tv, in uscita c'è il prequel della saga di John Wick, The Continental, ma occhio che in scadenza c'è un capolavoro come Preacher. Tra i film, come novità vi segnaliamo Cassandro e King of Killers, mentre in scadenza ci sono Never Back Down, Una notte da leoni (e relativi sequel di cui sotto trovate i link) e Draft Day con Kevin Costner.

Cassandro (film Original) - data di uscita 22 settembre

Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il "Liberace della Lucha Libre". In questo suo percorso, non mette sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua vita. Basato su una storia vera, il film è diretto dal Premio Oscar Roger Ross Williams e vede nel cast Gael García Bernal, Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio.

King of Killers (film Exclusive) - data di uscita 22 settembre

Garan (Alain Moussi) fa parte di un gruppo di sicari internazionali. La loro prossima missione è la più delicata della loro carriera. Sono incaricati di eliminare l'assassino più pericoloso del mondo, il re dei killer. Ma scopriranno che in realtà saranno loro ad essere braccati. Un action movie mozzafiato con i migliori interpreti del genere, tra cui spicca il massiccio Frank Grillo. Nel cast Alain Moussi, Frank Grillo, Stephen Dorff, Marie Avgeropoulos, Georges St-Pierre.

The Continental: dal mondo di John Wick (serie tv Original) - data di uscita 22 settembre

La serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di?una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono. ?

The Continental è raccontato dal punto di vista del direttore dell'hotel, e segue le vicende di un giovane Winston Scott immerso nella malavita di una New York degli anni '70. Le vicende lo porteranno a scontrarsi con demoni della sua pasta per prendere il controllo dell'iconico hotel - hotel che funge da punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo. In questa serie Winston viene interpretato da Colin Woodell (The Flight Attendant), ruolo che nel franchise cinematografico è impersonato da Ian McShane.

Never back down - Mai arrendersi (film 2008) - data di scadenza 29 settembre

Un giovane dal difficile passato, per vendicarsi di un'umiliazione subita, si inserisce nel mondo dei combattimenti di arti marziali. Con Sean Faris, Amber Heard.

Una Notte Da Leoni (film 2009) - data di scadenza 1 ottobre

Tre amici si svegliano dopo una festa di addio al celibato a Las Vegas, senza alcun ricordo della notte precedente e dello scapolo scomparso. Giranno allora la città per trovare il loro amico prima del suo matrimonio.

Preacher (serie tv 2016, stagioni 1-4) - data di scadenza 1 ottobre

Nuovi episodi ogni lunedì, con Dominic Cooper – Tratto dal popolare fumetto cult omonimo, “Preacher” è una commedia drammatica dai toni noir che segue le vicende di un predicatore del Texas di nome Jesse Custer, posseduto da una misteriosa entità che gli fa sviluppare un insolito potere.

Draft Day (film 2014) - data di scadenza 1 ottobre

È il giorno del Draft NFL. Dopo aver messo a segno un colpo grosso, il General Manager Sonny Weaver Jr. ha il controllo della favorita. Davanti alla pressione dei fan, di un proprietario ambizioso e di un coach ficcanaso, Sonny affronta la decisione più grande della sua vita. Dovrebbe seguire il consenso per la favorita o fidarsi del suo istinto e rischiare di perdere tutto? Con Kevin Costner.

