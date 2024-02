Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Atra settimana ricca di novità, ma anche purtroppo di titoli in scadenza, per il catalogo streaming di Prime Video. Tra le nuove uscite segnaliamo l'arrivo di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro e della serie animata per adulti The Second Best Hospital in the Galaxy, così come del docufilm Giannis: The Marvelous Journey su Giannis Antetokounmpo. Tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato quattro film: Belfast, Il Sarto di Panama, Sconnessi e Siccità. A voi la scelta e buona settimana!

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (show Original italiano) - data di uscita 22 febbraio

Modalità di uscita: 2 episodi il 22 e il 29 febbraio, l'episodio finale il 7 marzo

Comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere si esibiranno davanti a una giuria d'eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti delle passate edizioni di LOL, saranno i giurati di questo show, mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, vestirà i panni di presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour tutto italiano che toccherà le città di Milano e Napoli, per le audition, e Roma, per la finalissima che eleggerà il vincitore. Ogni episodio, inoltre, avrà una guest star che potrà cambiare le sorti di un concorrente.

Giannis: The Marvelous Journey (docu-film Original - genere: sport) - data di uscita 23 febbraio

Il film è il ritratto intimo di una superstar mondiale, uno degli interpreti predominanti dell'NBA, due volte MVP della lega, che ha condotto i Milwaukee Bucks in campionato nel 2021: Giannis Antetokounmpo. Ma il suo percorso è iniziato lontano dai riflettori, nelle strade di Atene, dove è cresciuto ai margini della società, insieme a tre fratelli, da genitori immigrati dalla Nigeria in cerca di una vita migliore. Come racconta il documentario, un giorno, in un Internet cafè, il giovane Giannis fu catturato dalle immagini delle stelle dell'NBA e poco dopo prese in mano un pallone da basket. Da lì è iniziato un viaggio epico, a tratti d'ispirazione, straziante e trionfale, che lo ha portato a Milwaukee, sua patria d'adozione, dove si è fatto notare come "The Greek Freak" (letteralmente “Il mostro greco”), una superstar che trascende i limiti convenzionali, trasformando il gioco con le sue prestazioni e la sua versatilità, e che al tempo stesso si impegna ad usare il ricordo della perdita subita lungo il suo percorso per avere un impatto che vada ben oltre il campo.

The Second Best Hospital in the Galaxy (serie tv animazione Original - genere: commedia) - data di uscita 23 febbraio

Modalità di uscita: 8 episodi "binge"

The Second Best Hospital in the Galaxy segue il Dr. Sleech e il Dr. Klak - alieni, migliori amici e chirurghi di fama intergalattica - mentre affrontano parassiti “mangia ansia”, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo. Nella prima stagione, i dottori Sleech e Klak si occupano di un caso altamente pericoloso e potenzialmente rivoluzionario e, nel farlo, mettono in pericolo l'esistenza stessa. Anche se, considerando le loro deprimenti vite personali, l'oblio potrebbe essere un miglioramento.

Cirocco Dunlap è anche showrunner, sceneggiatore ed executive producer insieme a EP Maya Rudolph, Danielle Renfrew Behrens e Natasha Lyonne per Animal Pictures. Shauna McGarry, Shannon Prynoski, Chris Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina di Titmouse saranno executive producers. L'artista e animatore Robin Eisenberg sarà co-producers e production designer. La serie è interpretata da Stephanie Hsu, Keke Palmer, Kieran Culkin, Sam Smith, Maya Rudolph e Natasha Lyonne.

Belfast (film 2022) - data di scadenza 29 febbraio

Scritta e diretta dal candidato agli Oscar Kenneth Branagh, Belfast è una commovente storia d'amore, di risate e di perdite nell'infanzia di un ragazzo, sullo sfondo della musica e dei tumulti sociali di fine anni Sessanta.

Il Sarto di Panama (film 2001) - data di scadenza 29 febbraio

Sullo sfondo della controversia sul Canale di Panama, dopo la sua cessione da parte degli USA ai panamensi alla fine del 1999, il Sarto di Panama è la storia di un ex delinquente londinese, Harry Pendel, diventato un popolare sarto. Harry ha il vizio di raccontare frottole, ma questa volta, ricattato dallo spietato ma affascinante Osnard, una spia inglese, Harry si inventa una bugia che...

Sconnessi (film 2018) - data di scadenza 29 febbraio

Una famiglia si riunisce in uno chalet, ma l'assenza di segnale wi-fi, anziché favorire il dialogo, scatena il panico, con esiti esilaranti. Con S. Fresi.

Siccità (film 2022) - data di scadenza 29 febbraio

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

