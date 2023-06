Cinque film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Arriva finalmente l'estate, non mancano le novità nel catalogo di Prime Video ma occhio soprattutto ai titoli in scadenza per decidere cosa guardare questa settimana.

Tra le novità ci sono in particolare due serie tv: l'italiana Love Club e l'americana I'm a Virgo. Non ci sono nuovi film in uscita, ma appunto nessun problema perché invece in scadenza ci sono perle di ogni tipo.

Vi segnaliamo che a fine mese scade la serie di Doctor Who con Matt Smith, mentre tra i film vi suggeriamo: Cetto c'è senzadubbiamente, Gloria Bell, Hotel Artemis, Songbird e Un sogno chiamato Florida. Non c'è che il proverbiale imbarazzo della scelta.

Love Club (serie Original 2023) - data di uscita 20 giugno

In una Milano periferica e inedita, un locale frequentato dalla comunità queer rischia di chiudere per problemi economici. Le complicate vite di Luz, Tim, Rose e Zhang, che orbitano tutte attorno al Love Club, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi. Riuscirà Luz a vivere la storia con Roberta senza il timore di perdere la propria indipendenza? Mentre la malattia mentale è per Tim un ostacolo al suo sogno di fare il DJ, e Rose deve ritrovare il coraggio di cantare su un palco, Zhang sogna di esibirsi in drag ma per farlo deve trovare la forza di affrontare un compagno violento. A fare da palcoscenico alle loro vite, il Love Club: un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie impreviste e senza regole di genere.

Love Club mette in scena le complicate vite amorose e amicali di quattro ragazzi impegnati a lottare per conquistare il proprio spazio nel mondo, interpretati da giovani attori esordienti tra cui Veronique Charlotte, Alessio Lu, Ester Pantano, Rodrigo Robbiati. Prodotta da Tempesta Film, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per Prime Video.

I'm a Virgo (serie Original 2023) - data di uscita 23 giugno

I'm a Virgo è una commedia dark e fantastica che racconta la storia di Cootie (Jharrel Jerome), un giovane nero alto 13 metri di Oakland, in California. Cresciuto in clandestinità, passando il tempo con una dieta a base di fumetti e programmi televisivi, fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe amicizie, trova l'amore, affronta situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il supereroe nella vita reale chiamato The Hero (Walton Goggins). I'm A Virgo è un'odissea mitica che mette in discussione lo scopo dell'odissea mitica.

I'm a Virgo è co-prodotto da Amazon Studios e Media Res Studio. Boots Riley e Tze Chun (Gotham) sono i co-showrunner della serie ed executive producer, insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res Studio (Pachinko, The Morning Show), Rebecca Rivo (Escape Room) e Jharrel Jerome.

Cetto c'è senzadubbiamente (film 2009) - data di scadenza 30 giugno

Cetto la Qualunque ha lasciato la politica e l'Italia per trasferirsi felicemente in Germania, dove ha avviato una catena di ristoranti e pizzerie e ha trovato una bella moglie tedesca che gli ha dato una figlia.

Link Prime Video

Gloria Bell (film 2019) - data di scadenza 30 giugno

Gloria Bell è una donna di cinquant'anni con due figli adulti e un divorzio alle spalle; non ha intenzione di smettere di godersi la vita e di credere all'amore, tra notti di balli sfrenati nei club di Los Angeles e amanti passeggeri. Una sera incontra Arnold: tra i due nasce una passione inaspettata. Per Gloria Bell nulla è insuperabile finché si può continuare a ballare.

Link Prime Video

Hotel Artemis (film 2018) - data di scadenza 30 giugno

Un vecchio stabile, un tempo un prestigioso Hotel, adesso luogo sicuro per criminali che nasconde un ospedale all’avanguardia.

Link Prime Video

Songbird (film 2020) - data di scadenza 30 giugno

2024, Los Angeles. Quattro anni dopo l’inizio della pandemia il virus continua a mutare, ed ora e? chiamato COVID-23. Le città sono in quarantana da circa quattro anni, la meta? dei contagiati muore e gli infetti vengono allontanati dalle loro abitazioni per essere condotti in campi di lockdown, noti come Q-Zones, dove vengono rinchiusi senza possibilita? di contatto con l’esterno.

Link Prime Video

Un sogno chiamato Florida (film 2017) - data di scadenza 30 giugno

Moonie, Scooty e Jancey vivono in Florida, in una zona degradata. Le tre simpatiche canaglie abitano in terrificanti motel, e le madri dei bambini campano alla giornata, bevono, fumano e si concedono facilmente. Non sono madri snaturate, perché continuano ad amare i propri figli. Ma Halley, la giovane mamma di Moonie, cammina pericolosamente lungo il confine fra legalità e crimine.

Link Prime Video

Doctor Who - Stagione 5 (serie tv 2010) - data di scadenza 1 luglio

Matt Smith inizia il suo percorso come Undicesimo Dottore con un TARDIS nuovo di zecca e una nuova compagna vivace, Amy Pond. Ma il Dottore ha a malapena il tempo di riprendersi dalla rigenerazione che il mondo è ancora una volta minacciato.

Link Prime Video