Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se cercate consigli per scegliere cosa guardare su Prime Video siete nel posto giusto: come ogni lunedì, ecco i nostri consigli streaming selezionati tra ultime novità e titoli in scadenza.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, nei prossimi giorni arrivano la terza stagione della serie tv brasiliana Dom e il film horror Thanksgiving. Passando invece ai titoli in scadenza, vi suggeriamo quattro film: Priceless, Non Lasciarmi Sola, Uncharted, Bullet Train. A voi la scelta e buona settimana!

Dom stagione 3 (serie tv Original Brasile) - data di uscita 24 maggio

In questa stagione finale di Dom, è iniziato il conto alla rovescia e i nostri protagonisti sono ancora più vicini alla morte. Pedro trova rifugio a Rocinha, la più grande favela di Rio, cercando di fuggire dalla polizia, ma, mentre è lì, viene minacciato dagli spacciatori. Victor Dantas, invece, consapevole della situazione di pericolo in cui si trova il figlio, deve lottare contro il cancro ai polmoni e, allo stesso tempo, cercare di fare l’impossibile per salvare Pedro. Anche in questo turbinio di emozioni, l’avvicinarsi della morte non abbatte Victor e Pedro, ma anzi li fa sentire più vivi che mai. La serie mostrerà finalmente la fatidica scena in cui Pedro fa esplodere la granata nel tunnel, pochi istanti prima di morire. Una fuga così nota e sanguinosa non avrebbe potuto avere altra fine.

Link Prime Video

Thanksgiving (film 2023) - data di uscita 20 maggio

Diretto dal maestro dell'horror Eli Roth. Un anno dopo una terribile tragedia, durante i festeggiamenti del Thanksgiving, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e scatenando la sua furia omicida contro un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto.

Ti va di pagare? - Priceless (film 2008) - data di scadenza 26 maggio

Jean è uno schivo e timido cameriere di un lussuoso albergo, Irène è una bellissima accompagnatrice per facoltosi uomini d'affari: quando i due si incontrano per Jean è amore a prima vista. Irène pensa però che sia un intraprendente milionario e quando scopre la sua vera identità fugge a gambe levate. Finito al verde, Jean, decide di adottare lo stesso stile di vita di Irène.

Link Prime Video

Non Lasciarmi Sola (film 2013) - data di scadenza 26 maggio

Apple, adolescente incinta, intraprende un viaggio che la porta a vivere situazioni pericolose, finché non trova asilo in un rifugio di periferia per adolescenti senzatetto. Con James Earl Jones, Vanessa Hudgens, Rosario Dawson.

Link Prime Video

Uncharted (film 2023) - data di scadenza 27 maggio

Il ladro di strada Nathan Drake viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa.

Link Prime Video

Bullet Train (film 2022) - data di scadenza 27 maggio

In Bullet Train, Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro in pace dopo che un incarico di troppo è andato storto. Tuttavia, il destino potrebbe avere altri piani, quando l'ultima missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione con avversari letali da tutto il mondo, tutti con obiettivi legati tra loro e in conflitto, sul treno più veloce del mondo.

Link Prime Video