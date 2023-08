Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Le vacanze volgono al termine per molti, per altri sono già finite e per altri ancora devono ancora iniziare. In ogni caso, eccoci a voi con i nostri consigli streaming settimanali dedicati agli abbonati di Prime Video.

Partendo dalle novità, vi ricordiamo l'uscita del film Operazione Kandahar (che, almeno a leggere la presentazione, ci ricorda parecchio il recente The Covenant) e il nuovo episodio della serie teen thriller Harlan Coben's Shelter.

Guardando ai titoli in scadenza, da segnalare ci sono Il Quinto Potere (non il capolavoro di Sidney Lumet il cui titolo originale era Network, bensì la storia di Julian Assange), Fai bei sogni dal romanzo di Gramellini e un capitolo della saga di Resident Evil. A voi la scelta e buona settimana!

Operazione Kandahar (film Exclusive 2023) - data di uscita 24 agosto

In Operazione Kandahar, Tom Harris (Gerard Butler), un agente della CIA sotto copertura, è bloccato in territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere per raggiungere, insieme al suo traduttore afghano, un punto di estrazione a Kandahar, evitando le forze scelte nemiche e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia. Diretto da Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Navid Negahban, Ali Fazal, Travis Fimmel, Elnaaz Norouzi.

Shelter episodio 4 (serie tv Original 2023) - data di uscita 25 agosto

Titolo nuovo episodio: Phantom Threads

Shelter segue la storia di Mickey Bolitar dopo che la morte improvvisa del padre lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all'interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l'aiuto dei suoi amici - l'estroso Spoon e la riservata Ema - Mickey scardina l'apparente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.

Il Quinto Potere (film 2013) - data di scadenza 27 agosto

Il fondatore di WikiLeaks e il suo collega Daniel creano una piattaforma online che consente ai loro informatori di trasmettere in forma anonima delle notizie riservate, come segreti governativi e crimini aziendali. Quando metteranno le mani sulla maggiore raccolta di informazioni riservate nella storia degli Stati Uniti, dovranno chiedersi quale sia il prezzo da pagare se si decide di rivelarli.

Fai bei sogni (film 2016) - data di scadenza 28 agosto

Nel 1969 a Torino, Massimo, un bambino di nove anni, perde la madre in circostanze misteriose, rifiutandosi di accettare tale brutale scomparsa. Nel 1990 Massimo è divenuto un giornalista realizzato ma il suo passato continua a perseguitarlo. Così, quando deve vendere l'appartamento dei genitori, le ferite della sua infanzia si trasformano in ossessione.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (film 2021) - data di scadenza 29 agosto

Raccoon City, un tempo sede del gigante farmaceutico in forte espansione Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L'abbandono dell'azienda ha reso la città una terra desolata… con un grande male che fermenta sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti deve collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella e sopravvivere alla notte.

