Otto film, una serie tv e uno show comico da vedere su Prime Video questa settimana

Dopo una settimana di "recupero", il catalogo di Prime Video torna ad animarsi di novità interessanti, oltre che di dolorosi addii: se state cercando suggerimenti per decidere cosa vedere questa settimana sulla piattaforma streaming di Amazon, siete capitati nel posto giusto.

Partiamo dai nuovi contenuti in arrivo nei prossimi giorni: si comincia oggi con il nuovo comedy special di Alessandro Siani, per poi proseguire con un film dell'ormai uomo immagine di Prime, ovvero Lillo Petrolo, Gli Addestratori, e la seconda stagione della serie antologica thriller horror Them - Loro (collegata alla prima solo di sfuggita).

Attenzione anche ai titoli in scadenza, perché ad esempio ci sono i primi tre film di Checco Zalone, e poi altri quattro film non recentissimi ma molto noti: The Millionaire, Tutto può cambiare, Jumanji: Benvenuti Nella Giungla e Downton Abbey II: Una Nuova Era. A voi la scelta e buona settimana.

Alessandro Siani: Off Line (comedy special) - data di uscita 22 aprile

Guardarsi negli occhi, confrontarsi, ridere e riflettere, semplicemente condividere un’emozione. Spegni il telefono e accendi la vita! Vivi Off line, il nuovo spettacolo di Alessandro Siani.

Gli Addestratori (film commedia) - data di uscita 25 aprile

Dopo aver perso una scommessa con la sua ex moglie Marta, Pasquale (Lillo Petrolo), goffo ma appassionato addestratore di cani, ha dovuto cederle Cecchino, il suo amatissimo cane. L’unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi da dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane (e di se stesso). L’idea è semplice: aprire una nuova scuola di addestramento. E tutto sembra filare per il verso giusto: dopo neanche un giorno, il corso, incredibilmente, è sold-out. Peccato per un dettaglio: il volantino è arrivato nelle mani sbagliate e, a causa di un malinteso, ad essersi iscritti non sono i padroni di cani, ma i genitori di cinque pestiferi bambini. Ormai il danno è fatto, i pagamenti sono stati effettuati e i bambini devono restare con lui. Ma d’altronde, pensa, se i cani sono un po’ come dei bambini, anche i bambini non saranno poi così diversi dai cani... giusto?

Loro: La Paura - Them: The Scare (serie tv Original genere horror) - data di uscita 25 aprile

Them 2 sarà ambientato ancora una volta nella contea di Los Angeles (il primo episodio, sottotitolato Covenant, è ambientato a Compton intorno al 1952 ma sposterà l'arco temporale al 1991). La nuova storia è incentrata sulla detective della omicidi di Los Angeles Dawn Reeve a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre adottiva che ha lasciato scossi anche i detective più esperti. Nel pieno di un tumultuoso periodo a Los Angeles, con una città sul filo del caos, Dawn è determinata a fermare l'assassino. Mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo attanaglia lei e la sua famiglia...

The Millionaire (film 2008) - data di scadenza 25 aprile

Un giovane di Mumbai riflette sulla sua infanzia quando viene accusato di aver barato durante un quiz televisivo.

Tutto può cambiare (film 2014) - data di scadenza 30 aprile

Un produttore musicale in crisi professionale e familiare conosce una cantautrice in cerca di fortuna. E tutto cambia. Con Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine.

Downton Abbey II: Una Nuova Era (film 2022) - data di scadenza 30 aprile

Il tanto atteso ritorno nelle sale di Downton Abbey vede i Crawley e i loro domestici impegnati ad accogliere a Downton una troupe cinematografica stellata in visita alla sontuosa dimora per girare un film muto, mentre altri componenti della famiglia partono per una grande avventura nel sud della Francia, dove scopriranno un mistero sul passato della Contessa Dowager.

Jumanji: Benvenuti Nella Giungla (film 2018) - data di scadenza 1 maggio

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre.

Cado dalle nubi (film 2009) - data di scadenza 1 maggio

Esordio cinematografico del comico pugliese Checco Zalone. Lasciato dalla fidanzata Checco, muratore e aspirante cantante, parte per Milano in cerca di successo nel mondo dello spettacolo. Riuscirà a realizzare il suo sogno?

Che bella giornata (film 2011) - data di scadenza 1 maggio

Per amore, uno sprovveduto addetto alla security del Duomo di Milano diventa l'involontario complice di un gruppo di attentatori. Con Checco Zalone.

Sole a catinelle (film 2013) - data di scadenza 1 maggio

Enorme successo di pubblico per il terzo film con Checco Zalone. Un padre bugiardo e squattrinato parte col figlio per una vacanza ricca di sorprese.

