Venticinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Ultima settimana di gennaio ma non mancano gli spunti per decidere cosa vedere su Prime video: ecco la nostra guida settimanale tra nuove uscite e titoli in scadenza.

Tra le novità segnaliamo soprattutto la nuova miniserie Expats, con Nicole Kidman protagonista, in arrivo venerdì, lo stesso giorno in cui diventerà gratis per gli abbonati a Prime il film Killers of the Flower Moon.

Per quanto concerne i titoli in scadenza, sono di nuovo prossimi alla sospensione temporanea tutti i film di James Bond (tranne l'ultimo, No Time to Die, disponibile solo in noleggio): qui sotto trovate tutti i link diretti... E buona settimana!

Expats (serie tv Original - genere: drammatico) - data di uscita 26 gennaio

Ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014, Expats ha per protagoniste tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un'improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Completano il cast Brian Tee, nel ruolo di Clarke (marito di Margaret), e Jack Huston, nei panni di David (consorte di Hilary).

La serie è interpretata dall'attrice Premio Oscar e premiata agli Emmy Nicole Kidman (Big Little Lies - Piccole grandi bugie, The Undoing), Sarayu Blue (Non ho mai..., Giù le mani dalle nostre figlie), Ji-young Yoo (Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra), e Jack Huston (House of Gucci, Fargo). Kidman e Lulu Wang sono inoltre executive producers della serie.

Killers of the Flower Moon (film 2023 - genere: drammatico) - data di uscita 26 gennaio

Cronaca degli omicidi avvenuti tra i membri di una tribù di nativi americani Osage, in Oklahoma, negli anni 20, dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, omicidi e complotti, la situazione è rapidamente degenerata, obbligando il governo a prendere il controllo. Il caso ha segnato l'ascesa di J. Edgar Hoover, a capo delle indagini.

Tutti i film di James Bond - data di scadenza 2 febbraio

Agente 007: Licenza Di Uccidere (1963)

Agente 007: Dalla Russia con amore (1964)

Agente 007: Missione Goldfinger (1965)

Agente 007: Thunderball operazione tuono (1965)

Agente 007: Si vive solo due volte (1967)

Agente 007 al servizio segreto di sua maestà (1969)

Agente 007: Una cascata di diamanti (1971)

Agente 007: Vivi e lascia morire (1973)

Agente 007: L'uomo dalla pistola d'oro (1974)

Agente 007: La spia che mi amava (1977)

Moonraker (1979)

Solo per i tuoi occhi (1981)

Agente 007 Octopussy: operazione piovra (1983)

Agente 007: Bersaglio mobile (1985)

Agente 007: Zona pericolo (1987)

007 - Vendetta privata (1989)

Goldeneye (1996)

Agente 007: Il domani non muore mai (1997)

Agente 007: Il mondo non basta (2000)

Agente 007: La morte può attendere (2003)

Agente 007: Casino Royale (2007)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)