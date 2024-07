Undici film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In cerca di consigli per scegliere cosa guardare su Prime Video questo weekend? Siete nel posto giusto, perché come ogni lunedì vi presentiamo i nostri consigli streaming.

Diciamo subito che come novità settimanale c'è "solo" un film, la nuova opera di Guy Ritchie dal titolo Il Ministero della Guerra Sporca. Per il resto, se avete già finito The Boys e Those About to Die, vi raccomandiamo solo titoli in scadenza. E tra molti film, occhio che c'è anche la mitica serie Dawson's Creek, che nelle prossime settimane sarà cancellata dal catalogo. A voi la scelta e buone visioni!

Il Ministero della Guerra Sporca (film Exclusive - genere action/comedy) - data di uscita 25 luglio

Basato su documenti recentemente desecretati del Dipartimento della Guerra britannico e ispirato a fatti realmente accaduti, Il Ministero della Guerra Sporca è un action-comedy, incentrato sulla prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming. L'unità di combattimento top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di furfanti e cani sciolti, parte per un'audace missione contro i nazisti, servendosi di tecniche di combattimento assolutamente non convenzionali e decisamente "sporche". Il loro approccio temerario alla guerra ha cambiato il corso della storia, gettando le basi per i Servizi Aerei Speciali britannici e le moderne missioni segrete.

Dirty Dancing (film 1988) - data di scadenza 24 luglio

Durante un'estate trascorsa con la famiglia nei monti Catskills, Frances 'Baby' Houseman si innamora dell'insegnante di danza Johnny Castle.

Draft Day (film 2014) - data di scadenza 24 luglio

È il giorno del Draft NFL. Dopo aver messo a segno un colpo grosso, il General Manager Sonny Weaver Jr. ha il controllo della favorita. Davanti alla pressione dei fan, di un proprietario ambizioso e di un coach ficcanaso, Sonny affronta la decisione più grande della sua vita. Dovrebbe seguire il consenso per la favorita o fidarsi del suo istinto e rischiare di perdere tutto?

Resta anche domani (film 2014) - data di scadenza 2 agosto

Mia Hall (Chloë Grace Moretz) pensava che la decisione più difficile da prendere sarebbe stata scegliere tra la Juilliard o seguire un percorso diverso per stare con l'amore della sua vita, Adam. Ma un incidente d'auto cambierà tutto.

La rivincita delle bionde (film 2002) - data di scadenza 2 agosto

Una ragazza farebbe di tutto per tenersi stretta il suo uomo. Anche se significa seguirlo alla facoltà di legge! Reese Witherspoon recita con Luke Wilson, Selma Blair e Victor Garber in una commedia tra cuori d'oro e cascate di capelli biondi.

John Wick (film 2014) - data di scadenza 2 agosto

Un giovane e sadico criminale della mafia russa di New York fa irruzione in casa di un uomo che ha appena perso la moglie, per picchiarlo e rubare la sua Boss Mustang del '69. La bravata del mafioso avrà delle conseguenze inimmaginabili: l'uomo che ha picchiato è John Wick, il più spietato serial killer che la malavita abbia mai conosciuto. E il suo unico obiettivo adesso è vendicarsi.

French Kiss (film 1995) - data di scadenza 2 agosto

Meg Ryan, una donna abbandonata, e Kevin Kline, un ladruncolo francese che si intromette nella sua vita, sono perfetti per Parigi in questa commedia piena di avventura di Lawrence Kasdan, regista di "Il grande freddo". Nel cast anche Timothy Hutton.

L'uomo della Luna (film 1991) - data di scadenza 2 agosto

Maureen e la sorella Dani sono molto legate. L'amore un ragazzo rischia di rovinare il rapporto.

Single ma non troppo (film 2016) - data di scadenza 2 agosto

Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Mann guidano un cast stellare in questa commedia attuale, spassosa ma commovente, su un gruppo di newyorkesi che imparano come essere single in un mondo in cui la definizione di amore è in costante evoluzione.

Voglia di vincere (film 1985) - data di scadenza 2 agosto

Un adolescente, Scott, scopre che può trasformarsi in un lupo mannaro a causa del gene della licantropia ereditato dal padre. In breve tempo diventa la stella della squadra di basket della scuola e in città scoppia la lupo-mania, ma pian piano la voglia di tornare alla semplice vita di prima inizia a farsi sentire.

La cruna dell'ago (film 1981) - data di scadenza 2 agosto

Donald Sutherland in questo thriller è una spia nazista tradita dalla passione per una donna sposata (Kate Nelligan), in un mix intrigante di romanticismo e spionaggio nell’Inghilterra della Seconda Guerra Mondiale.

Dawson's Creek (serie tv 1999, stagioni 1-6) - data di scadenza 10 agosto

In un mondo che cambia rapidamente, quattro adolescenti raggiungono la maggiore età in una piccola cittadina sulla costa del Massachusetts.

