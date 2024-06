Quattro film, due serie e un documentario da vedere su Prime Video questa settimana

Giugno si chiude con una settimana ricca di appuntamenti imperdibili per gli abbonati di Prime Video. Iniziamo com'è giusto dalle novità: in uscita in questi giorni ci sono il documentario su Céline Dion e la "risposta di Prime a Bridgerton", My Lady Jane. Nuovo arrivo in catalogo anche per la commedia agrodolce 50 km all'ora, con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi. Tra i titoli in scadenza, invece, vi segnaliamo la miniserie thriller The Night Manager e i film I, Tonya, Pixels e Senza esclusione di colpi. A voi la scelta e buona settimana!

Io sono: Céline Dion (documentario) - data di uscita 25 giugno

Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, I AM: CÉLINE DION ci offre uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l’iconica superstar ha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Come una lettera d'amore ai suoi fan, questo documentario d’ispirazione mette in luce la musica che ha guidato la sua vita, mostrando anche la resilienza dello spirito umano.

Il documentario è stato prodotto da Irene Taylor, Stacy Lorts e Julie Begey Seureau per Vermilion Films e Tom Mackay per Sony Music Vision. Dave Platel e Denis Savage sono executive producer per Les Productions Feeling, insieme a Shane Carter per Sony Music Entertainment Canada e a Krista Wegener per Sony Music Vision. La vendita è stata negoziata da Sony Music Vision.

50 Km All'ora (film 2024) - data di uscita 25 giugno

Due fratelli si rincontrano dopo molti anni al funerale del padre. Tra rancori del passato e affetto sepolto, i due intraprendono un viaggio per portarne le ceneri sulla tomba della moglie, secondo le sue ultime volontà. In sella a due sgangherati motorini, costruiti anni prima quando erano ragazzi, attraverseranno l'Emilia-Romagna ed esploreranno i propri sentimenti,

My Lady Jane (serie tv Original UK) - data di uscita 27 giugno

Modalità di uscita: 8 episodi binge (tutti insieme)

Preparatevi alla tragica storia di Lady Jane Grey, giovane nobildonna della famiglia Tudor che fu regina d'Inghilterra per nove giorni, per essere poi decapitata nel 1553... Al diavolo! Abbiamo riscritto la storia nel modo in cui sarebbe dovuta accadere: la damigella in pericolo si salva da sola. Questo è un racconto epico di amore vero e avventura ambientato in un universo alternativo in cui si mescolano azione, storia, fantasy, commedia, romanticismo e una storia d'amore bollente. Tenetevi forte!

Pixels (film 2015) - data di scadenza 29 giugno

Alcune immagini di vecchi videogames sono interpretati come una dichiarazione di guerra da una razza aliena, che attacca la Terra usando i giochi stessi per i loro assalti. Il Presidente degli Stati Uniti chiama allora il suo vecchio amico Sam Brenner, ex campione di videogames, per difendere la Terra. Il destino del pianeta è nelle mani di un team di ex giocatori.

I, Tonya (film 2018) - data di scadenza 1 luglio

Lo scandalo e le polemiche accompagnarono la carriera della pattinatrice sul ghiaccio Tonya Harding. Dopo aver superato una difficile infanzia, raggiunge l'apice della carriera, ma un avvenimento tragico rimette tutto in discussione.

Senza esclusione di colpi (film 1988) - data di scadenza 1 luglio

L'esperto di arti marziali Frank Dux viene invitato a Hong Kong per partecipare al Kumite, in cui i migliori combattenti del mondo si scontrano per scoprire chi è il guerriero assoluto. L'esercito lo sta inseguendo e riuscire a diventare il primo vincitore occidentale sarà dura.

The Night Manager (miniserie 2016) - data di scadenza 1 luglio

The Night Manager, basato sul romanzo “Il direttore di notte” di John le Carré, è un thriller che segue le vicende di Jonathan Pine nella sua missione di sconfiggere il malvagio trafficante d’armi Richard Roper.

