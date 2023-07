Quattro film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Come ogni lunedì, anche oggi eccoci con i nostri consigli streaming dedicati agli abbonati di Prime Video che cercando suggerimenti per scegliere cosa vedere tra novità e titoli in scadenza.

Tra i nuovi contenuti, questa settimana torna con l'attesa seconda stagione Good Omens, ma anche il mitico show Takeshi's Castle, mentre debutta il film italiano So tutto di te.

Per quanto riguarda i titoli prossimi alla cancellazione, vi suggeriamo House of Gucci, il thriller Nobody, il film Miranda di Tinto Brass e infine una sitcom scolastica molto divertente.

So tutto di te (film 2023) - data di uscita 25 luglio

Roberto è un trentenne che riesce sempre a dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. Lavora come agente immobiliare e appare agli occhi dei clienti sempre un po' distratto e impacciato. Accade così anche in amore. La vita sembra finalmente sorridergli quando Roberto entra in possesso di un computer in grado di leggere gli algoritmi di ognuno di noi. Purtroppo, però, scoprirà a sue spese che il dono di entrare nella vita degli altri per scoprirne i desideri più intimi è un potere molto difficile da controllare...

Takeshi's Castle Japan (show Original 2023) - data di uscita 25 luglio

Girato nel Midoriyama Studio vicino a Tokyo, la stessa location del programma originale, su un sito di circa 20.000 metri quadrati, la nuova edizione di Takeshi's Castle prevede numerose e nuove prove. Oltre 300 partecipanti, selezionati tra oltre 1000 candidati, tenteranno di superare vari giochi complicati in questa nuova versione dello show.

Good Omens stagione 2 (serie tv Original 2023) - data di uscita 28 luglio

La nuova stagione esplorerà nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley (David Tennant). Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell'Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell'Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell'Inferno: Liz Carr nel ruolo dell'Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

Nobody (film 2021) - data di scadenza 30 luglio

Hutch è un “nessuno”. Trascurato e sottovalutato, sia come padre che come marito, subisce passivamente gli oltraggi della vita senza mai ribellarsi. Ma quando sua figlia perde il suo adorato braccialetto durante una rapina, Hutch raggiunge un livello di rabbia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cosa succede quando un debole inizia a ribellarsi? Con Bob Odenkirk.

House Of Gucci (film 2022) - data di scadenza 1 agosto

Ispirato alla vera storia della famiglia a capo dell'impero della moda italiana. Quando Patrizia Reggiani entra nella famiglia Gucci, la sua sfrenata ambizione ne svela i segreti, innescando una spirale di tradimento, decadenza e morte.

Miranda (film 1985) - data di scadenza 1 agosto

Tinto Brass dirige l'avvenente Serena Grandi. Inizio anni Cinquanta, nella campagna ferrarese, Miranda gestisce una locanda in attesa del ritorno del marito Gino, disperso in guerra. Nel frattempo la donna si concede numerose scappatelle: l'autotrasportatore Berto, Carlo l'ex fascista al confino, Norman e per finire c'è Toni, il cameriere della locanda che non osa, però, manifestare il suo amore.

A.P. Bio (serie tv, stagioni 1-2)

Jack Griffin (Glenn Howerton), studioso di filosofia caduto in disgrazia a Harvard, perde il lavoro dei suoi sogni e si ritrova costretto a tornare a Toledo, in Ohio, insegnando Biologia agli alunni più brillanti di una scuola superiore.

