Sei film e due serie tv da vedere su Prime Video nell'ultima settimana del 2023

Augurandovi buon Natale, eccoci anche in questo lunedì di festa per l'appuntamento con le ultime novità e i titoli in scadenza del catalogo di Prime Video. Tra le nuove uscite vi segnaliamo tre film recenti: The Machine, Black Phone e Morbius. Passando ai titoli in scadenza vi suggeriamo un rewatch della saga di Harry Potter o del Batman di Nolan; in alternativa vi proponiamo il film di fantascienza Jumper e due serie tv che saranno cancellate a breve, ovvero Fringe e The Originals. A voi la scelta e buone feste!

The Machine (film 2023) - data di uscita 25 dicembre

Bert Kreischer è diventato famoso come il cabarettista The Machine, e nel suo spettacolo racconta la sua esperienza con i mafiosi russi durante un viaggio universitario in preda all'alcol. Ora, dopo 23 anni, quel viaggio è tornato a tormentarlo: lui e il padre (Mark Hamill), da cui si era separato, vengono riportati con la forza in Russia dalla mafia per espiare una colpa.

Black Phone (film 2022) - data di uscita 25 dicembre

Finney, un ragazzo di 13 anni timido ma intelligente, viene rapito da un crudele assassino e intrappolato in uno scantinato insonorizzato dove urlare non serve a niente. Quando un telefono scollegato appeso al muro inizia a squillare, Finney scopre di riuscire a sentire le voci delle vittime del killer, intenzionate a fare in modo che Finney non abbia la loro stessa sorte.

Morbius (film 2022) - data di uscita 26 dicembre

Uno dei più coinvolgenti e conflittuali personaggi Marvel, Michael Morbius, arriva sul grande schermo, interpretato dal premio Oscar® Jared Leto, capace di trasformarlo in un enigmatico antieroe. Gravemente malato con una rara malattia ematica e determinato a salvare coloro che soffrono della sua stessa sorte, il Dottor Morbius prova un disperato azzardo.

The Originals: The Complete Series (serie tv stagioni 2-5) - data di scadenza 1 gennaio

Elijah e Jackson (Nathan Parsons) sono preoccupati quando Hayley non si presenta durante la luna piena. Lucien (Andrew Lees) diffonde un annuncio preoccupante sulla guerra in arrivo.

Fringe: La serie completa (serie tv stagioni 1-5) - data di scadenza 1 gennaio

Un agente dell'FBI è costretto a lavorare con uno scienziato istituzionalizzato e suo figlio per razionalizzare una tempesta di fenomeni inspiegabili.

Harry Potter e la pietra filosofale (film 2001) - data di scadenza 1 gennaio

Dall'incantevole bestseller di J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale è puro incantesimo visivo. Per l'esperienza più magica che sia mai capitata in casa vostra.

Batman Begins (film 2005) - data di scadenza 1 gennaio

Il giovane Bruce Wayne torna a Gotham City dopo un lungo addestramento in giro per il mondo e, con molte difficoltà, inizia la sua vita da eroe.

Jumper (film 2008) - data di scadenza 1 gennaio

David è un "Jumper" che può teletrasportarsi ovunque. Può vedere venti tramonti in una sola notte, portare la fidanzata in giro per il mondo in un batter d'occhio e agguantare milioni di dollari in pochi minuti. Ma le avventure di David arrivano a una svolta quando il ragazzo si trova braccato implacabilmente da un'organizzazione segreta votata all'eliminazione dei Jumper…

