Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Settembre volge al termine, e in attesa di conoscere le nuove uscite di ottobre, ecco i nostri consigli streaming di questa settimana dedicati agli abbonati di Prime Video.

Tra le novità del catalogo, vi segnaliamo il distopico Hypnotic, il drammatico Denti da squalo e il thriller Ambulance, e non dimenticatevi che venerdì esce lo spinoff di The Boys, Gen V.

Passando ai contenuti prossimi alla scadenza, per questi giorni vi suggeriamo il capolavoro Seven, con Brad Pitt e Morgan Freeman, e l'action movie Babylon A. D. con Vin Diesel. A voi la scelta e buona settimana

Hypnotic (film 2023) - data di uscita 20 settembre

L'ispettore Danny Rourke indaga su un mistero che coinvolge la figlia scomparsa e un programma segreto del governo.

Denti da squalo (film 2023) - data di uscita 21 settembre

Questa è la storia di Walter e dell'estate più incredibile della sua vita. La scuola è finita e lui, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, un luogo affascinante e misterioso cattura la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.

Ambulance (film 2022) - data di uscita 26 settembre

In questo thriller d'azione diretto da Michael Bay, il veterano Will Sharp, alla disperata ricerca di denaro, si rivolge al fratello adottivo Danny per chiedergli aiuto. Danny, un criminale di lunga data, gli propone invece un colpo milionario. Ma quando la rapina non va come previsto, la disperazione spinge i fratelli a dirottare un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito e un paramedico.

Gen V (serie tv Original) - data di uscita 29 settembre

Dal mondo di The Boys arriva Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Seven (film 1995) - data di scadenza 2 ottobre

Dal romanzo di Andrew Kevin Walker, pluripremiata pellicola di David Fincher. Due detective, Brad Pitt e Morgan Freeman, indagano su un serial killer che uccide le proprie vittime ispirato dai 7 peccati capitali. Studiando le scene dei delitti scoprono l'identità del pazzo maniaco. Ma un finale scioccante coinvolgerà i due uomini in prima persona.

Babylon A.D. (film 2008) - data di scadenza 5 ottobre

Un veterano, diventato mercenario, Vin Diesel, accetta l'incarico di scortare una misteriosa giovane donna dalla Russia fino in Cina, ignaro del fatto che la sua compagna di viaggio abbia subito una manipolazione genetica diventando il vettore di un ospite, un figlio creato in laboratorio da una setta religiosa che vuole dare vita ad una sorta di Messia...

