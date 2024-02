Dieci film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In attesa di conoscere tutte le uscite di marzo su Prime Video (e con le prime anticipazioni in programma per la prossima settimana), ecco i nostri consigli streaming tra le ultime novità e i titoli in scadenza di fine febbraio.

Questa settimana c'è soprattutto una serie tv che dovete vedere, ed è la spagnola Regina Rossa. Per il resto, tra le nuove uscite vi segnaliamo, in caso vi sia sfuggito, l'horror di Talk to me.

E poi passiamo ai titoli in scadenza: anche qui attenzione a non perdervi una serie, La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey post Grey's Anatomy. Per i cinefili, invece, abbiamo stilato un corposo elenco di film che a fine mese lasciano il catalogo gratuito di Prime Video: a voi la scelta e buona settimana.

Regina Rossa (serie tv Original - genere: thriller) - data di uscita 29 febbraio

Modalità di uscita: 7 episodi "binge"

Con un QI di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l'ha resa la 'Regina Rossa' di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione, e Antonia ha finito per perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell'uomo più ricco di Spagna viene rapita, l'organizzazione della 'Regina Rossa' si mette in moto. Per riattivare Antonia, il suo ex capo, Mentor, si rivolge a Jon Gutiérrez, un poliziotto basco irascibile al punto da essere ad un passo dal farsi espellere dalla Polizia. Giocando al gatto e al topo, Jon e Antonia scoprono di ammirarsi e completarsi quasi quanto si irritano a vicenda. Regina Rossa è un thriller inquietante ambientato a Madrid, una città che gioca un ruolo centrale nella storia e combina l'urgenza e l'azione dell'indagine con la chimica intrigante e brillante tra i due protagonisti.

Talk To Me (film 2023) - data di uscita 19 febbraio

Un gruppo di giovani amici scopre come evocare i demoni facendo uso di un'antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante.

La verità sul caso Harry Quebert (serie tv 1 stagione) - data di scadenza 29 febbraio

Uno scrittore viene coinvolto in un'indagine per omicidio che coinvolge il suo mentore, uno stimato scrittore americano.

Single ma non troppo (film 2016) - data di scadenza 29 febbraio

Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Mann guidano un cast stellare in questa commedia attuale, spassosa ma commovente, su un gruppo di newyorkesi che imparano come essere single in un mondo in cui la definizione di amore è in costante evoluzione.

Return To Me (film 2000) - data di scadenza 29 febbraio

L'adorata moglie di un architetto di Chicago, etologa dello zoo, muore in un incidente stradale e il suo cuore viene trapiantato ad una giovane cameriera italoamericana che vive e lavora col nonno. Dopo un anno indovinate di chi si innamora l'architetto?

Noi siamo tutto (film 2017) - data di scadenza 29 febbraio

Questo commovente film romantico racconta la storia tra Maddy, una ragazza di 18 anni curiosa e creativa, a cui una malattia impedisce di lasciare la sua casa, e Olly, il ragazzo della porta accanto che non si farà fermare da questo ostacolo.

The Founder (film 2017) - data di scadenza 29 febbraio

Ogni 75 secondi, nel mondo viene venduto un hamburger. Lui è l'uomo che ha fondato l'impero; lui è l'uomo che ha cambiato le regole; lui è l'uomo che ha creato McDonald's. Un biopic dal ritmo serrato su Ray Kroc, controverso e affascinante fondatore della miliardaria catena di fast food, disposto a tutto pur di raggiungere il successo.

Una doppia verità (film 2017) - data di scadenza 29 febbraio

Mike Lassiter, ragazzo adolescente, uccide il padre violento. Un caso facile, un colpevole già scritto per tutti, ma non per l’ostinato avvocato difensore Richard Ramsey, che ha promesso alla madre di scagionare suo figlio. Con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Jim Belushi.

Harley Davidson e Marlboro Man (film 1993) - data di scadenza 29 febbraio

Don Johnson e Mickey Rourke corrono sullo schermo come due Robin Hood dei giorni nostri in questo futuristico film d'avventura a base di motociclette ad alta velocità, acrobazie mozzafiato e azione esplosiva.

Mystic Pizza (film 1989) - data di scadenza 29 febbraio

Il percorso di crescita di tre grandi amiche che lavorano in una pizzeria nella città di mare di Mystic, nel Connecticut.

Il colore nascosto delle cose (film 2017) - data di scadenza 29 febbraio

Teo è un pubblicitario di successo, fidanzato e apparentemente felice, ma sembra non essere più in grado di vedere il colore delle cose. Emma, osteopata, ha perso la vista a sedici anni, ma nonostante ciò non ha mai lasciato che la sua vita precipitasse nel buio. L'incontro con Teo, tra attrazione e diffidenza, è di quelli travolgenti e imprevedibili, destinati a cambiare tutto per sempre.

MARROWBONE (film 2018) - data di scadenza 29 febbraio

Un giovane e i suoi tre fratelli minori, che hanno tenuto segreta la morte della loro amata madre per restare insieme, sono tormentati da una sinistra presenza nel vasto maniero in cui vivono.

