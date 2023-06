Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Dopo alcune settimane di "bassa marea", l'ultima di giugno è densa di appuntamenti su Prime Video, quindi se siete in cerca di consigli streaming occhio a novità e titoli in scadenza.

Tra i nuovi contenuti, vi segnaliamo un film americano - The Son - e uno italiano - Da Grandi. Stessa alternanza per quanto riguarda serie tv e show, con l'ultima stagione di Jack Ryan e il docushow su Aurora dei The Jackal.

Passando ai titoli in scadenza, vi consigliamo tre capolavori con cast pazzeschi: Barry Seal, con Tom Cruise, L'ora più buia, con Hugh Jackman, e Se7en, con Brad Pitt e Morgan Freeman.

The Son (film 2023) - data di uscita 23 giugno

La vita di Peter con la sua nuova compagna Emma e il loro bambino viene sconvolta quando l'ex moglie Kate si presenta con il figlio adolescente Nicholas.

Link Prime Video

Da grandi (film Exclusive 2023) - data di uscita 28 giugno

Marco, Tato, Serena e Leo hanno 8 anni e sono amici inseparabili. Tutti e quattro si sentono trascurati dalle loro famiglie: i genitori di Marco dimenticano il suo compleanno, sbagliano torta e regalo, lo umiliano per l’irrisolta questione della pipì a letto e lo costringono a badare alla sorellina-peste Silvia. Tato convive con la mamma single, sempre alla ricerca dell’amore della sua vita. Serena proprio non comprende le insistenze del padre che la vorrebbe campionessa di tennis e non instancabile divoratrice di merendine. E poi c’è Leo, amatissimo dai nonni che lo crescono brillantemente ma che proprio non capiscono che lui vorrebbe tanto ritrovare i genitori scomparsi in India.

La sera del compleanno di Marco si ritrovano a spegnere insieme la candelina ed insieme esprimono lo stesso desiderio: diventare grandi. Il tempo di una notte ed eccoli magicamente coetanei dei loro genitori ma con i comportamenti e i pensieri tipici dei bambini. Cominceranno così una serie di divertenti avventure e imprevisti che li vedranno misurarsi con la vita di tutti i giorni: trovare un posto dove vivere e un lavoro. Addirittura Marco riuscirà a conquistare la donna della sua vita, la maestra Francesca… È tutto come immaginavano? Solo il tempo potrà dare loro le risposte che cercano.

Aurora Leone: una famiglia a pretesto (show Exclusive) - data di uscita 26 giugno

Dall’infanzia all’adolescenza, Aurora Leone racconta la ricerca incessante di un equilibrio attraverso le tappe scomode ma necessarie della vita come: il primo appuntamento, la prima offerta di lavoro o la recita di quinta elementare. Scelte e condizionamenti. Uno show multiformato in cui si alterneranno scene del monologo di Aurora a clip backstage con i The Jackal e ospiti inaspettati.

Jack Ryan di Tom Clancy stagione 4 (serie Original 2023) - data di uscita 30 giugno

La quarta e ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy vede il protagonista affrontare la sua missione più pericolosa fino ad ora, alle prese con un nemico sia esterno che interno. Nel nuovo ruolo di Acting Deputy Director della CIA, Jack Ryan deve portare alla luce la corruzione interna; nella sua indagine scopre una serie di operazioni clandestine che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese.

Nell’investigare fino a che punto si è infiltrata la corruzione, Jack e il suo team scoprono una realtà molto peggiore – la convergenza di un cartello della droga con un’organizzazione terroristica – che rivela quanto la cospirazione sia molto più vicina a loro di quanto pensassero, mettendo alla prova la fiducia del nostro eroe nel sistema che ha protetto e per cui ha sempre combattuto.

Il cast della serie vede John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, e Betty Gabriel, con Abbie Cornish. Si uniscono al cast per questa nuova stagione Michael Peña e Louis Ozawa. Jack Ryan di Tom Clancy è coprodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television.

Barry Seal: Una storia americana (film 2017) - data di scadenza 3 luglio

Il pilota Barry Seal viene reclutato dalla CIA per un'importante missione sotto copertura. Con Tom Cruise.

Link Prime Video

L'ora più buia (film 2018) - data di scadenza 3 luglio

Premio Oscar a Gary Oldman. 1940: sotto la minaccia nazista, l'Inghilterra vive uno dei suoi momenti più cupi, ma il Primo Ministro Churchill guida il popolo.

Link Prime Video

Seven (film 1995) - data di scadenza 3 luglio

Dal romanzo di Andrew Kevin Walker, pluripremiata pellicola di David Fincher. Due detective, Brad Pitt e Morgan Freeman, indagano su un serial killer che uccide le proprie vittime ispirato dai 7 peccati capitali. Studiando le scene dei delitti scoprono l'identità del pazzo maniaco. Ma un finale scioccante coinvolgerà i due uomini in prima persona.

Link Prime Video