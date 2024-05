Nove film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In attesa di conoscere l'elenco completo delle nuove uscite di serie tv, film e documentari di giugno, iniziamo questa ultima settimana di maggio con una cospicua lista di titoli (quasi tutti film) da vedere su Prime Video in questi giorni.

Di nuovo sul catalogo ci sono il film distopico Boy Kills World e la serie coreana La moglie che ricordo. Ma è tra i titoli in scadenza che, come lo scorso venerdì, pullulano i capolavori del passato da non perdere, da Caro Diario a Codice 999, da Uno sparo nel buio a Il ritorno della Pantera Rosa. A voi la scelta e buona settimana!

Boy Kills World (film Exclusive) - data di uscita 27 maggio

Un distopico film d'azione che segue un ragazzo sordo muto in possesso di una vibrante immaginazione. Quando la sua famiglia viene assassinata, il ragazzo viene addestrato da uno sciamano misterioso a reprimere la sua immaginazione infantile per diventare uno strumento di morte.

La moglie che ricordo (serie tv 2018) - data di uscita 25 maggio

La fantastica storia d'amore di un uomo che torna indietro nel tempo per sposare il suo primo amore invece di sua moglie.

Caro diario (film 1994) - data di scadenza 1 giugno

Il primo episodio segue il protagonista nella passeggiata in Vespa attraverso i quartieri di Roma semideserta. Il secondo episodio è un viaggio attraverso le Isole Eolie, in fuga dalla frenesia della vita cittadina. L'ultimo episodio racconta la difficoltosa diagnosi di una malattia che ha realmente colpito il regista e che si manifesta con un insistente prurito e una fastidiosa insonnia.

Tre piani (film 2021) - data di scadenza 1 giugno

Al primo piano di una palazzina vivono Lucio, Sara e la loro bambina di sette anni, Francesca. Nell’appartamento accanto ci sono Giovanna e Renato, che spesso fanno da babysitter alla bambina. Una sera, Renato, a cui è stata affidata Francesca, scompare con la bambina per molte ore. Quando finalmente i due vengono ritrovati, Lucio teme che a sua figlia sia accaduto qualcosa di terribile.

Uno sparo nel buio (film 1965) - data di scadenza 1 giugno

Quando l'autista spagnolo del ricco monsieur Ballon viene trovato morto, il primo ufficiale di polizia a trovarsi sul posto è l'ispettore Clouseau (Peter Sellers). Tutti gli indizi conducono alla cameriera, Maria Gambrelli (Elke Sommer), ma l'ispettore capo Dreyfus (Herbert Lom) è sempre più esasperato dai guai combinati dal maldestro vice commissario.

Il ritorno della Pantera Rosa (film 1975) - data di scadenza 1 giugno

Il ladro di appartamenti Sir Charles Litton è tornato al lavoro. Inviato nella località turistica Svizzera di Gstaad dal suo disperato ispettore capo Dreyfuss, Clouseau impiega una serie di travestimenti facilmente riconoscibili (molto divertenti) mentre indaga su Sir Charles e sua moglie Claudine.

A 30 secondi dalla fine (film 1986) - data di scadenza 1 giugno

Dopo tre anni di isolamento Manny evade da un penitenziario in Alaska con il giovane Buck. Ritrovatisi a trenta gradi sotto zero, i due salgono su un treno ma il macchinista muore d'infarto e Manny e il suo compagno si trovano soli, lanciati verso l'ignoto, sul convoglio impazzito.

Dredd - Il giudice dell'apocalisse (film 2012) - data di scadenza 1 giugno

America del futuro, regnano caos e criminalità. Le forze dell'ordine, i Giudici, arrestano, giudicano e giustiziano. Una nuova droga, la Slo-Mo, fa vivere la realtà ad una frazione della sua velocità normale e il capo dell'organizzazione, Ma-Ma, è rifugiata in una cittadella di 200 piani d'altezza dove nessun Giudice osa entrare.

La Memoria Del Cuore (film 2012) - data di scadenza 1 giugno

Leo (Channing Tatum, Dear John) e Paige (Rachel McAdams, Le pagine della nostra vita) sono felicemente sposati. A causa di un incidente stradale, la donna finisce in un coma profondo. Quando miracolosamente si riprende, non ricorda più nulla degli ultimi cinque anni e Leo si trova sposato ad un'estranea che non sa nemmeno più lui chi sia.

Codice 999 (film 2016) - data di scadenza 1 giugno

Degli agenti di polizia corrotti vogliono fare una formidabile rapina in banca: devono scatenare il caos totale servendosi di un 999, il codice usato dalla polizia per segnalare che un agente è stato colpito in azione, creando un diversivo perfetto. Basta solo uccidere un collega...

