Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Novembre volge al termine e inizia l'ultimo mese del 2023: in attesa di conoscere le nuove uscite diamo uno sguardo alle ultime novità e ai titoli in scadenza di fine mese.

Tra i nuovi contenuti segnaliamo il film d'avventura Uncharted, il drammatico italiano Scordato e il docufilm La vera storia di Luisa Bonfanti. Passando ai titoli in scadenza, altri tre film da non perdere, ovvero Her, Orgoglio e pregiudizio e Hannah e le sue sorelle. E se volete vedere una serie tv ma avete già finito tutte quelle uscite di recente, vi segnaliamo in scadenza Swamp Thing. A voi la scelta e buona settimana!

Uncharted (film 2022) - data di uscita 26 novembre

Il ladro di strada Nathan Drake viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas.

Scordato (film 2023) - data di uscita 27 novembre

Orlando accorda pianoforti. Un giorno incontra Olga, fisioterapista appassionata di canto che gli chiede di vedere una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura "emotiva". Il risultato sarà un viaggio nel passato, carico di ferite e rapporti rimasti sospesi. Con Rocco Papaleo e Giorgia.

La vera storia di Luisa Bonfanti (film 2023) - data di uscita 29 novembre

L’attrice romana Luisa Bonfanti nasce nel 1948, nel periodo del dopoguerra, tra le baracche dell’Acquedotto Felice e si toglie la vita il 10 giugno del 1984, giovanissima in un Hotel vicino la stazione Termini di Roma. Il film è la ricostruzione della sua ultima notte, in cui l’attrice, nell’istante del suicidio, viene colta a guardarsi indietro, alla sua vita bruciata velocemente e ormai quasi interamente consumata: dall’infanzia al Mandrione, all’incontro con Pasolini, dall’amore nato con un pittore della scuola di Piazza del Popolo fino alla perdita di ideali e all’ingresso del cinema pornografico.

Attraverso filmati, articoli e ricordi di quanti avrebbero potuta conoscerla come Maselli, Scola e Spoletini, che interpretano loro stessi, la vera vita di Luisa Bonfanti, interpretata dall’attrice Livia Bonifazi, prende forma davanti ai nostri occhi tanto da rendere reale un personaggio di finzione.

Una vera opera di sperimentazione del linguaggio cinematografico, un insieme armonico di più stili, arricchite dalle canzoni scritte da Fabrizio Gatti e interpretate dalla stessa Bonifazi, rende tutto unico e originale.

Il curioso film, che con l’artificio dell’attrice racconta il nostro cinema, vede tra gli intervistati, oltre Ettore Scola, Antonio Spoletini, anche Citto Maselli, scomparso lo scorso anno, che ricordano la mai esistita eppure verosimile attrice Bonfanti, della quale si ricostruisce la vita di chi, attrice, ha vissuto il dopoguerra e si suicida a ridosso della morte di Enrico Berlinguer. Diretto da Franco Angeli e prodotto dalla Inthefilm di Giampietro Preziosa.

Lei (film 2014) - data di scadenza 1 dicembre

Uno scrittore dal cuore infranto si innamora di un sistema operativo che si evolve in un’entità unica durante il loro rapporto. Ma le cose si complicano quando le complesse emozioni di Theodore vengono inasprite dall’impossibilità di fornire conforto fisico da parte di “Samantha”.

Orgoglio e pregiudizio (film 2002) - data di scadenza 1 dicembre

Le cinque sorelle Bennet sono state cresciute dalla madre con un unico obiettivo nella vita: trovare un marito. Nonostante questo, Lizzie ha almeno 100 buone ragioni per non sposarsi.

Hannah e le sue sorelle (film 1986) - data di scadenza 1 dicembre

Hannah è quasi la casalinga perfetta della TV, che abbandona una carriera promettente per crescere una famiglia. Anche quando comincia a sospettare che il suo marito donnaiolo la tradisca con una delle sue sorelle, continua ad essere la moglie e madre perfetta. Quando il suo ex marito ipocondriaco e produttore TV si ripresenta, le cose iniziano a cambiare.

Swamp Thing (serie tv 1 stagione) - data di scadenza 2 dicembre

SWAMP THING segue la dottoressa Abby Arcane che indaga su un micidiale virus nato in una palude in una piccola città della Louisiana. Quando una misteriosa creatura emerge dall'oscurità, si ritrova ad affrontare gli incubi di un mondo soprannaturale dove nessuno è al sicuro. La natura selvaggia si scaglia contro Marais. Potrebbe davvero essere necessario un essere dalla palude per la salvezza.

