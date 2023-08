Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Con la fine di agosto terminano le vacanze per quasi tutti, ma noi siamo sempre qui ad aiutarvi a lenire la tristezza del rientro suggerendovi le ultime novità e i titoli in scadenza su Prime Video.

Partiamo dai nuovi contenuti, tra cui segnaliamo la commedia italiana Gli Attassati e il dramma di Kenneth Branagh Belfast, vincitore di un Golden Globe. In attesa dei nuovi episodi di Shelter e Ascolta i fiori dimenticati, ci sono due serie tv in scadenza da (ri)vedere assolutamente.

Una è la mitica Parks & Recreation, l'altra è una delle serie più geniali di sempre, ovvero The Good Place. E restando ai titoli che saranno cancellati nei prossimi giorni, vi segnaliamo anche due film, Old di M Knight Shyamalan e Albert Nobbs, con Glenn Close. A voi la scelta e buon rientro!

Belfast (film 2022) - data di uscita 28 agosto

Scritta e diretta dal candidato agli Oscar Kenneth Branagh, Belfast è una commovente storia d'amore, di risate e di perdite nell'infanzia di un ragazzo, sullo sfondo della musica e dei tumulti sociali di fine anni Sessanta.

Gli Attassati (film Exclusive 2023) - data di uscita 31 agosto

Gli abitanti di una piccola cittadina del Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la "tassazione illecita" c'è il Sindaco, un uomo cinico e corrotto, disposto a tutto pur di conquistare la poltrona di Segretario del suo partito. Tra le vittime degli esattori ci sono Toni, squattrinato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani. Da perfetti sconosciuti, i due diventano complici nell'unica via d'uscita possibile: intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse anche i loro debiti. Diretto da Lorenzo Tiberia, con Matranga & Minafò, Maurizio Bologna, Alfonso Postiglione, Vittorio Ciorcalo, Franco Pinelli e con la partecipazione speciale di Gigio Morra.

Parks and Recreation (serie tv stagioni 1-7) - data di scadenza 2 settembre

Amy Poehler è Leslie Knope, una funzionaria di medio livello presso il dipartimento «Parks and Recreation» di Pawnee, in Indiana, responsabile per la manutenzione dei parchi pubblici. Nel tentativo di abbellire la città (e fare carriera) Leslie se la prende con burocrati arroccati, vicini eccentrici ed esaltati monotematici che sfruttano ai propri fini la macchina della giustizia.

La Parte Buona - The Good Place (serie tv stagioni 1-4) - data di scadenza 2 settembre

La tenuta di Downton Abbey è uno splendido esempio di fiducia e coraggio, la sua famiglia ha resistito per generazioni e il suo staff una macchina ben oliata dell'equità. Ma a Downton sta avvenendo un cambiamento, un cambiamento che supera di gran lunga le nuove luci elettriche e il telefono.

Albert Nobbs (film 2011) - data di scadenza 2 settembre

Una figlia illegittima di genitori di cui non conosce l'identità, per poter lavorare e sopravvivere nell'Irlanda del XIX secolo si traveste da uomo e, con il nome di Albert Nobbs, presta servizio come cameriere in un albergo di Dublino. La sua vita è interamente dedicata a svolgere al meglio la sua professione e a mettere da parte il denaro necessario all'apertura di una sua propria attività. Con Glenn Close.

Old (film 2021) - data di scadenza 4 settembre

Il regista visionario M. Night Shyamalan presenta un thriller agghiacciante e misterioso. Una famiglia in vacanza ai tropici si rende conto che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando per qualche ora li sta facendo invecchiare rapidamente... riducendo le loro intere vite in un solo giorno.

