Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Per chi ha fatto il ponte lungo e per chi è tornato a lavorare, come ogni lunedì eccoci con i nostri consigli streaming rivolti agli abbonati di Prime Video e pescati tra ultime uscite e titoli in scadenza.

Tra le novità di questa settimana, oltre al terzo e ultimo capitolo della trilogia cilena di Sayen, c'è grande attesa per la commedia romantica The Idea of You con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

Se siete in pari con le ultime serie tv uscite forse può interessarvi riguardare Community, che è in scadenza nei prossimi giorni. E stesso destino tocca prossimamente a film come La donna del tenente francese, Son Of No One, The Lovers e Chick Fight. A voi la scelta e buona settimana!

Sayen - La cacciatrice (film 2024) - data di uscita 26 aprile

Rendendosi conto di non poter sconfiggere Fisk da sola, Sayen si allea con un gruppo di resistenza clandestino con un piano per smascherare e porre fine al saccheggio incontrollato di Fisk una volta per tutte.

The Idea of You (film Original USA) - data di uscita: 2 maggio

Tratto dall'omonimo e acclamato romanzo, The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un'inaspettata storia d'amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all'ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un'innegabile scintilla. I due intraprendono un'appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Community (serie tv stagioni 1-6) - data di scadenza 30 aprile

Jeff Winger, un ex-avvocato in possesso di un falso diploma di laurea, decide di iscriversi al Greendale Community College, dove si unirà ad un gruppo di disadattati. Con i suoi nuovi compagni di studio Jeff vivrà delle avventure esilaranti ma quantomeno improbabili: dall’Halloween messicano al ballo ai grandi dibattiti, alle telefonate in stato di ebbrezza fino alle lotte col cibo...

La donna del tenente francese (film 1981) - data di scadenza 1 maggio

Candidato a cinque premi Oscar (tra cui quello alla migliore attrice per Meryl Streep), questo capolavoro vanta nel suo cast anche Jeremy Irons, in una delle storie d'amore di più forte impatto visivo mai portate sullo schermo.

Son Of No One (film 2011) - data di scadenza 1 maggio

Costretto a uccidere da bambino, Jonathan ora è sposato e padre di una bambina e viene mandato, in qualità di poliziotto, a lavorare nel quartiere maledetto nel quale aveva sofferto in gioventù. Con Channing Tatum, Al Pacino, Ray Liotta.

The Lovers – Ritrovare L’Amore (film 2018) - data di scadenza 4 maggio

Una coppia sposata da tempo non ha più molto da dirsi. Marito e moglie hanno entrambi relazioni extraconiugali ben consolidate e decidono di conseguenza di divorziare. Mentre manderanno avanti la richiesta di divorzio, vedranno però riaccendersi quel sentimento che li univa e che credevano oramai estinto per sempre.

Chick Fight - Ragazze sul ring (film 2021) - data di scadenza 4 maggio

In cerca di riscatto dalla sua vita disastrosa, Anna Wyncomb entra in un circolo di lotte clandestine al femminile. Ben presto, scoprirà di essere più coinvolta nella storia del club di quanto immaginasse.

