Nove film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Finisce gennaio e arriva febbraio, e in attesa di conoscere il calendario completo delle nuove uscite del mese ecco i nostri consigli streaming per gli abbonati a Prime Video.

Tra le novità ve ne segnaliamo per ora solo una, in arrivo venerdì: è Mr. & Mrs. Smith, serie tv remake del mitico film con Angelina Jolie e Brad Pitt. Passiamo quindi ai contenuti in scadenza, dove invece abbiamo preparato una "antologia" di film cult (e una sit com italiana) dal passato più o meno recente che vale sempre la pena di riguardare (vi diciamo solo: ET e Ritorno al futuro). E allora a voi la scelta e buona settimana.

Mr. & Mrs. Smith (serie tv Original - genere: thriller) - data di uscita 2 febbraio

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l'uno per l'altra. Cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?

Love Bugs stagione 1 (serie tv - genere: comico) - data di scadenza 31 gennaio

Love Bugs: prima serie: gli sketch più divertenti con Fabio De Luigi e Michelle Hunziker.

Link Prime Video

The Nice Guys (film 2016 - genere: azione) - data di scadenza 4 febbraio

Los Angeles, 1977: un investigatore privato e il suo assistente sono alla ricerca di una donna scomparsa. Durante le indagini scoprono che tutti coloro che si interessano al caso vengono eliminati.

Link Prime Video

Animali notturni (film 2016 - genere: thriller) - data di scadenza 2 febbraio

Susan vive un matrimonio insoddisfatto quando un giorno riceve un pacco contenente il manoscritto di un romanzo, inviatole dall’ex marito, Edward.

Link Prime Video

E.T. – L’Extra-Terrestre (film 1982 - genere: avventura) - data di scadenza 2 febbraio

Un ragazzo problematico trova il coraggio di aiutare un alieno simpatico a fuggire dalla Terra e tornare sul suo pianeta natale.

Link Prime Video

Questione di Tempo (film 2013 - genere: fantastico) - data di scadenza 2 febbraio

A 21 anni Tim viene a sapere al padre un incredibile segreto: gli uomini della sua famiglia possono viaggiare indietro nel tempo e rivivere qualsiasi momento del loro passato per cercare di far andare tutto come vorrebbero.

Link Prime Video

Ritorno al Futuro (film 1982 - genere: fantascienza) - data di scadenza 2 febbraio

L’anno è il 1985, anche se non per molto. Infatti, l’adolescente Marty McFly (Michael J. Fox) sta per essere catapultato indietro nel tempo, nel 1955, a bordo della DeLorean, una macchina alimentata da un motore al plutonio, creata dal geniale ed eccentrico Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd).

Link Prime Video - Link Prime Video 2 - Link Prime Video 3

I Croods (film animazione 2013 - genere: fantastico) - data di scadenza 2 febbraio

Dopo la distruzione della loro grotta, una famiglia di cavernicoli deve attraversare un mondo fantastico e sconosciuto con l'aiuto di un ragazzo inventivo.

Link Prime Video

La mummia (film 1999 - genere: fantascienza) - data di scadenza 2 febbraio

In uno scavo archeologico nell'antica città di Hamunaptra, un americano nella legione straniera francese sveglia accidentalmente una mummia che comincia a creare scompiglio mentre cerca la reincarnazione del suo amore perduto.

Link Prime Video