Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Questa settimana su Prime Video il titolo "di copertina" è sicuramente Pesci Piccoli, la serie tv dei The Jackal in uscita giovedì 8 giugno. Ma oltre a questa serie tv, per il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming di Prime Video vi segnaliamo quattro film.

Tra le novità c'è il "caldissimo" film argentino È colpa mia?, mentre tra i contenuti prossimi alla scadenza vi segnaliamo tre titoli ad alta tensione: Now you see me 2, The Last Survivors e Shark - Il Primo Squalo. A voi la scelta.

È colpa mia? (film Original 2023) - data di uscita 8 giugno

Noah deve lasciare la sua città, il suo fidanzato e i suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo marito ricco di sua madre. Diciassettenne, fiera e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in una reggia circondata dal lusso. Lì incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro fra le loro personalità forti è evidente da subito. Noah scopre presto che sotto la maschera del figlio modello Nick nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine, tutto ciò da cui lei si è sempre tenuta alla larga.

Nonostante la distanza abissale tra loro, entrambi iniziano a provare un'irresistibile attrazione che presto si tramuta in vera e propria passione. Né la loro rivalità né l'opposizione di tutti quelli intorno a loro li fermerà dall'innamorarsi follemente e segretamente. Ma il presente turbolento di Nick e il burrascoso passato di Noah metteranno a dura prova le loro vite e il loro amore proibito.

Il nuovo film Original È colpa mia? è prodotto da Pokeepsie Films (Veneciafrenia, 30 Coins, The bar), e ha come produttori Álex de la Iglesia e Carolina Bang mentre Domingo González ne è regista e sceneggiatore.

Pesci Piccoli (serie Original 2023) - data di uscita 8 giugno

Nell'epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c'è di bello nel fare ogni giorno una vita normale??E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L'arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un'ondata di novità, e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget è diretta da Francesco Ebbasta, ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.

Now you see me 2 (film 2016) - data di scadenza 10 giugno

I Quattro Cavalieri affrontano una seconda avventura portando in tutto il mondo l'illusione a nuove vette di stupore. Gli illusionisti ritornano con una nuova performance, sperando di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia.

The Last Survivors (film 2014) - data di scadenza 15 giugno

Pianeta Terra, futuro prossimo. Sono trascorsi dieci anni dall'ultima pioggia, le risorse di acqua dolce si sono esaurite e la civiltà è sull'orlo del collasso. La diciassettenne Kendal vive accudendo Dean, un giovane suo amico che soffre di una grave insufficienza renale, mentre tenta di resistere ai continui soprusi dei predoni guidati da Carson.

Shark - Il Primo Squalo (film 2018) - data di scadenza 16 giugno

L'esperto sub Jonas Taylor (Jason Statham) deve salvare l'equipaggio di un sottomarino ad alta profondità dalle fauci di un Megalodon, un colossale squalo preistorico di 23 metri.

