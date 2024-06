Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se siete arrivati su questa pagina ci sono due ragioni possibili: o state cercando suggerimenti per decidere cosa guardare su Prime Video questa settimana o già sapete che arriva la seconda stagione di Prisma e volete sapere il calendario di uscita degli episodi.

Nel primo caso sappiate che, oltre a Prisma 2, tra le novità del catalogo c'è anche il capolavoro Tenet di Nolan, ma anche un film meno impegnativo come 17 anni. Invece tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato per voi due film - la commedia Con chi viaggi e il dramma Dear John - ma anche le prime 6 stagioni di Fear The Walking Dead. A voi la scelta e buona settimana!

17 Anni (E Come Uscirne Vivi) (film 2017) - data di uscita 1 giugno

La vita alla scuola superiore diventa ancora più insopportabile per Nadine, quando la sua migliore amica, Krista, inizia a uscire con suo fratello più grande.

Tenet (film 2020) - data di uscita 1 giugno

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale.

Prisma stagione 2 (serie tv Original Italia) - data di uscita 6 giugno

Modalità di uscita: 8 episodi binge (tutti insieme)

Dopo un intenso finale di stagione, tornano le coinvolgenti storie dei gemelli Andrea e Marco (Mattia Carrano), che insieme a Daniele, Nina, Carola e tutti gli altri, troveremo proprio al punto in cui li avevamo lasciati. Nel secondo capitolo dell’acclamata serie young adult di Ludovico Bessegato, i ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile. La seconda stagione di Prisma è prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video.

Con chi viaggi (film 2022) - data di scadenza 5 giugno

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma, la realtà non è quella che sembra. Tra risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

Fear the Walking Dead (serie tv stagioni 1-6) - data di scadenza 14 giugno

In una città piena di gente in fuga che cerca di nascondere segreti e seppellire il proprio passato, una misteriosa epidemia minaccia di distruggere il precario equilibrio che l’assistente scolastica Madison Clark e l’insegnante di lettere Travis Manawa sono riusciti a mantenere.

Dear John (film 2010) - data di scadenza 10 giugno

Due settimane cambieranno la loro vita per sempre. John (Channing Tatum – PUBLIC ENEMIES, G.I. JOE) e Savannah (Amanda Seyfried - MAMMA MIA, “Big Love" in TV) si innamorano follemente, ma devono separarsi poco dopo. Il loro amore resta quindi in sospeso, in attesa che lui finisca il servizio militare e lei l’università. I due passano il tempo scrivendosi continuamente lettere appassionate.

