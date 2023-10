Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In attesa di conoscere il calendario completo delle uscite di novembre, se cercate qualcosa di nuovo da guardare su Prime Video questa settimana vi ricordiamo l'uscita dell'ultimo episodio di Gen V e di due nuove puntate di Upload 3.

Passando dalle serie tv ai film, come novità di catalogo vi segnaliamo 65 - Fuga dalla Terra, mentre tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato per voi Italiano medio (per prepararsi al nuovo film di Maccio in arrivo a novembre), Licorice Pizza, Il visionario mondo di Louis Wain e il capolavoro lynchiano Mulholland Drive.

65 - Fuga dalla Terra (film 2023) - data di uscita 29 ottobre

Un astronauta precipita su un misterioso e isolato pianeta per poi scoprire che non è da solo. Con Adam Driver.

Gen V episodio 8 (serie tv Original) - data di uscita 3 novembre

Titolo nuovo episodio: Guardians of Godolkin

Cate e Sam hanno deciso: libereranno i ragazzi rinchiusi nel Bosco e si vendicheranno così delle torture che gli umani hanno inflitto loro. A Marie, Emma e forse Andre il compito di porre un freno alla rivolta omicida.

Upload 3 episodi 5 e 6 (serie tv Original) - data di uscita 3 novembre

Titoli nuovi episodi: Rescue Mission e Memory Crackers

Nora e Nathan sono alle prese con i malefici piani dei proprietari di Freeyond, ma c'è anche un altro Nathan a Lake View, che a causa del backup non ricorda tutte le cose successe negli ultimi mesi ed è innamorato di Ingrid. Vedremo cosa succederà a Nathan 1 e 2...

Mulholland Drive (film 2002) - data di scadenza 2 novembre

Rita (Laura Harring) è un’avvenente donna sopravvissuta ad un incidente d’auto in seguito al quale ha perso la memoria, Betty (Naomi Watts) è un’aspirante attrice di belle speranze che la ospita nel proprio appartamento e se ne innamora. Le due protagoniste cercano di far luce sull’amnesia di Rita, per scoprire che in realtà niente è come sembra...

Italiano medio (film 2015) - data di scadenza 5 novembre

Primo film di Maccio Capatonda, nei panni di Giulio Verme, un ambientalista convinto, trasformato da una pillola in un "italiano-medio".

Il Visionario Mondo di Louis Wain (film 2021) - data di scadenza 6 novembre

La straordinaria storia vera dell'eccentrico artista britannico Louis Wain, le cui immagini giocose, a volte persino psichedeliche, hanno contribuito a trasformare per sempre la percezione dei gatti da parte del pubblico.

Licorice Pizza (film 2022) - data di scadenza 8 novembre

Licorice Pizza è la storia di Alana Kane e Gary Valentine, che nascono, crescono e si innamorano nella Valle di San Fernando, nel 1973. Scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, il film parla della tortuosa esperienza del primo amore.

