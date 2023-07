Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Finisce luglio e inizia agosto, il mese per eccellenza delle vacanze: se state cercando consigli per scegliere cosa vedere su Prime Video nei prossimi giorni, siete nel posto giusto.

Tra le novità, segnaliamo in particolare la serie tv drammatica Ascolta i fiori dimenticati, ma poi anche il primo film di Colapesce e Dimartino (e un film horror della saga di Venom).

Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo scelto tre film: Come ti ammazzo il bodyguard 2, Life - Non Oltrepassare Il Limite e Una donna promettente. Come sempre, a voi la scelta.

Venom: La furia di Carnage (film 2021) - data di uscita 3 agosto

Tom Hardy torna sul grande schermo nei panni del letale Venom. Alla ricerca del suo prossimo scoop, il giornalista Eddie Brock ottiene un'intervista esclusiva con un assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre il segreto di Eddie e diventa l'ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante...

Ascolta i fiori dimenticati (serie tv Original 2023) - data di uscita 4 agosto

Calendario uscita episodi: il 4/8 i primi tre episodi, a seguire un episodio a settimana per quattro venerdì

Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Hart, la serie in sette episodi racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart. Quando Alice, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June alla Thornfield flower farm, dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia.

La primavera della mia vita (film 2023) - data di uscita 6 agosto

L'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 (film 2021) - data di scadenza 1 agosto

La guardia del corpo Michael Bryce viene ingaggiato da Sonia per liberare il marito rapito, il sicario Darius Kincaid. Ma la situazione si complica.

Life - Non Oltrepassare Il Limite (film 2017) - data di scadenza 5 agosto

Sei componenti di una stazione spaziale internazionale sono alle prese con la più grande scoperta nell'umanità: le prime prove che certificano l'esistenza della vita su Marte. Man mano che le ricerche proseguono, i metodi da loro usati avranno conseguenze inaspettate e la vita aliena si mostrerà più intelligente di quanto credessero.

Una donna promettente (film 2021) - data di scadenza 6 agosto

Dalla visionaria regista Emerald Fennel arriva un nuovo appassionante thriller sulla vendetta. Tutti dicono che Cassie era una giovane donna promettente... fino ad un misterioso evento che ha brutalmente dirottato il suo futuro. Nella vita di Cassie però nulla è come sembra: è perfidamente intelligente, seducente e astuta, e vive una doppia vita segreta di notte.

