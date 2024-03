Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Un lunedì che "profuma" di binge watching, questo 4 marzo 2024: il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming dedicati agli abbonati di Prime Video, infatti, si apre con Antonia, la nuova serie italiana di cui oggi vengono rilasciati tutti e 6 gli episodi.

Per quanto riguarda le novità in uscita vi segnaliamo poi il film commedia Ricky Stanicky, mentre tra i contenuti in scadenza abbiamo selezionato tre film piuttosto cupi: Professor Marston and the Wonder Women, Red Rocket e Synchronic. A voi la scelta e buona settimana.

Antonia (serie tv Original genere: dramedy) - data di uscita 4 marzo

Modalità di uscita: 6 episodi tutti insieme

Un'ironica serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa, al suo 33esimo compleanno, scopre di avere l'endometriosi. La malattia sarà l'occasione per conoscersi e smettere di scappare. Ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea. Una produzione Fidelio e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video, in collaborazione con Rai Fiction.

Ricky Stanicky (film Original genere: commedia) - data di uscita 7 marzo

Quando tre migliori amici d'infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l'immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent'anni dopo aver creato questo "amico", Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l'inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l'attore fallito e sboccato imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky.

Professor Marston and the Wonder Women (film 2017) - data di scadenza 5 marzo

Pellicola che racconta la vita non convenzionale del Dr. William Marston, psicologo ad Harvard che contribuì all'invenzione della macchina della verità e nel 1941 creò Wonder Woman.

Red Rocket (film 2022) - data di scadenza 5 marzo

L'audace film dello scrittore-regista Sean Baker (Un sogno chiamato Florida, Tangerine), interpretato con una performance magnetica e frizzante da Simon Rex, Red Rocket è un ritratto cupo, divertente e umano di un imbroglione tipicamente americano, e della sua città natale che lo tollera a malapena.

Synchronic (film 2020) - data di scadenza 13 marzo

Le vite di due paramedici di New Orleans vengono distrutte da una serie di terribili morti collegate all’uso di una sostanza stupefacente che ha degli effetti collaterali strani e ultraterreni.

