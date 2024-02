Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video nella settimana di Sanremo

Questa settimana c'è il Festival di Sanremo, letteralmente che vi piaccia o meno. Quindi se cercate valide alternative in streaming o che vogliate fare pausa tra una canzone e l'altra (i gusti sono gusti), ecco i nostri consigli per la settimana selezionati tra le novità e i titoli in scadenza del catalogo di Prime Video.

Tra le nuove uscite, questa settimana ci sono due film e una serie tv: i film sono il romantico Upgraded e il divertente The Underdoggs, la serie è il gradito ritorno di Wolf Like Me con la stagione 2.

Passando ai titoli in scadenza abbiamo invece scelto per voi due capolavori e due film meno noti: I capolavori sono Interstellar ed A star is born, i meno noti sono invece Un Natale Senza Tempo e Cosa voglio di più. Come sempre a voi la scelta e buona settimana, Sanremo o non Sanremo.

Upgraded (film Original - genere: romantico) - data di uscita 9 febbraio

Ana (Camila Mendes) è un'ambiziosa stagista che sogna una carriera nel mondo dell'arte, mentre cerca di impressionare il suo esigente capo Claire (Marisa Tomei). Quando viene promossa in prima classe durante un viaggio di lavoro, incontra l'affascinante Will (Archie Renaux), che scambia Ana per il suo capo - una bugia bianca che dà il via a un'affascinante catena di eventi, storie d'amore e opportunità, finché la sua bugia non minaccia di venire a galla.

The Underdoggs (film Original - genere: commedia) - data di uscita 9 febbraio

Jaycen "Doppia J" Jennings (Snoop Dogg) è un'ex stella del football che ha toccato il fondo. Quando Jaycen viene condannato a svolgere dei lavori socialmente utili allenando gli Underdoggs, una squadra di football di ragazzini indisciplinati nella sua città natale, Long Beach, in California, la vede come un'opportunità per ricostruire la sua immagine pubblica e dare una svolta alla sua vita. Mentre Jaycen lavora per trasformare gli sboccati Underdoggs in campioni di alto livello, riallaccia i contatti con il suo passato, tra cui una vecchia fiamma e alcuni suoi ex compagni di squadra, e riscopre il suo amore per lo sport.

Wolf Like Me stagione 2 (serie tv Exclusive - genere: commedia) - data di uscita 9 febbraio

Modalità di uscita: 7 episodi "binge"

Mary e Gary sono legati dall'attesa della nascita del proprio figlio, ma si profilano grandi domande. Mary sarà umana o licantropa quando partorirà? Sarà un bambino o un lupo? Nella seconda stagione, la domanda perenne: “Che tipo di genitore sarò?” viene spinta ai limiti del peloso.

Interstellar (film 2014) - data di scadenza 15 febbraio

Mentre il nostro tempo sulla Terra giunge alla conclusione, un team di esploratori intraprende la missione più importante: viaggiare nello spazio, per trovare il futuro dell'umanità.

A star is born (film 2018) - data di scadenza 15 febbraio

Lady Gaga e Bradley Cooper nella tormentata storia d'amore tra un'aspirante cantante e il suo mentore, un rocker alcolizzato. Premio Oscar per la migliore canzone.

Un Natale Senza Tempo (film 2021) - data di scadenza 15 febbraio

Durante il periodo natalizio dell'anno 1903, Charles Whitley, ricco e affascinante signore, acquista alla casa d'aste un antico orologio natalizio, con incisa una frase magica e con la capacità di andare avanti ed indietro nel tempo.

Cosa voglio di più (film 2010) - data di scadenza 15 febbraio

Anna vive a pieno la sua vita, ma senza il coraggio di prendersi responsabilità verso il futuro. Quando Domenico irrompe nella sua vita, mette a fuoco l’amore, fatto di desiderio e passione.

