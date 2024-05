Due film e quattro serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

A differenza del solito, questa settimana ci sono nettamente più serie tv che film nei nostri consigli streaming rivolti agli abbonati di Prime Video e selezionati tra i nuovi contenuti e i titoli in scadenza (tutti gratis, nessun titolo è a noleggio o in acquisto). Partendo dalle novità, oggi infatti esce la quarta edizione dello show Celebrity Hunted, e nei prossimi giorni arrivano la serie tedesca Maxton Hall - Il mondo tra di noi e in esclusiva su Prime Pretty Little Liars: Summer School stagione 2. Passando ai titoli in scadenza vi segnaliamo che a breve sarà cancellata la nona edizione del Doctor Who, quella del 2005; e se vi è rimasta voglia di un film, ne abbiamo selezionati per voi due con Denzel Washington, ovvero il mitico Malcolm X e il recente Roman J. Israel, Esq. A voi la scelta e buona settimana!

Celebrity Hunted 4 (show Original italiano) - data di uscita: 6 maggio

La quarta stagione di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di "cacciatori" otto personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi (serie tv Original tedesca) - data di uscita: 9 maggio

La serie è basata sul bestseller "Save Me" di Mona Kasten. Ruby viene involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto nella scuola privata di Maxton Hall. L'arrogante erede milionario James Beaufort entra in contatto con l'arguta studentessa Ruby e, nel bene o nel male, è determinato a metterla a tacere. Il loro scambio appassionato di parole improvvisamente accende una scintilla inaspettata.

Pretty Little Liars: Summer School stagione 2 (serie tv Exclusive) - data di uscita 9 maggio

Calendario uscita: 2 episodi in uscita il 9 maggio, seguiti da un episodio a settimana ogni giovedì

Dopo gli strazianti eventi di Pretty Little Liars: Original Sin, le nostre Pretty Little Liars affrontano un destino peggiore della morte: la scuola estiva. Tuttavia, la Millwood High non è l'unica cosa che ostacola i loro divertenti lavori estivi e i loro nuovi, sognanti interessi amorosi. Un nuovo cattivo, che potrebbe o meno avere un legame con A, è arrivato in città e le metterà tutte alla prova.

Roman J. Israel, Esq. (film 2018) - data di scadenza 8 maggio

L’Avvocato Roman J. Israel è un thriller drammatico ambientato nei tribunali oberati di lavoro di Los Angeles. Il protagonista, interpretato da Denzel Washington, è un avvocato difensore idealista e determinato la cui vita viene improvvisamente sconvolta. Dopo essere stato invitato dall’ambizioso avvocato George Pierce (Colin Farrell) ad unirsi al suo studio - e aver fatto amicizia con una giovane paladina della parità dei diritti (Carmen Ejogo) - una serie turbolenta di eventi metterà a dura prova l’attivismo che da sempre definisce la carriera di Roman.

Malcolm X (film 1993) - data di scadenza 10 maggio

La storia di Malcolm X, leader nero e musulmano influente quanto controverso. Nato Malcolm Little, da piccolo perse il padre per mano dei suprematisti bianchi. Scoprì gli scritti della Nation of Islam in prigione e presto divenne un importante difensore dei diritti civili e dell’uguaglianza.

Doctor Who (serie tv 2005, stagioni 1-10) - data di scadenza 15 maggio

Tante avventure nel tempo e nello spazio con il nono Dottore e la sua compagna Rose.

