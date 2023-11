Quattro film, due serie tv e un documentario da vedere su Prime Video questa settimana

In cerca di suggerimenti per decidere cosa guardare su Prime Video questa settimana? Date un'occhiata ai nostri consigli streaming, pescati tra ultime voità del catalogo e titoli invece prossimi alla cancellazione.

Tra le nuove uscite, questa settimana arriva la seconda stagione della serie tv Monterossi, un game show ispirato all'universo di James Bond, un documentario su Blanco e un film epico che ci porta ai tempi dei vichinghi.

Passando ai titoli in scadenza, visto che è appena uscito Amazing vi segnaliamo un film con Fabio De Luigi intitolato Il peggior Natale della mia vita; se vi resta voglia di film natalizi c'è poi Il Natale che ho sempre desiderato; e infine la drammatica storia vera di Bombshell.

The Northman (film 2022) - data di uscita 7 novembre

Dal visionario regista Robert Eggers arriva The Northman, un appassionante film epico ricco d'azione sulla storia di un giovane principe vichingo determinato a vendicare l'omicidio del padre.

Bruciasse il cielo (docu-film Exclusive) - data di uscita 9 novembre

Blanco irrompe nel mercato italiano nel 2021 come un tornado. Il road movie Bruciasse il cielo ripercorre due anni di musica e viaggi con contenuti, brani e video inediti. Dalle sue primissime apparizioni su un palco alle immagini del suo primo tour “Blu Celeste”, dai viaggi in America a quelli in Bolivia per concepire l’album “Innamorato”, da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze e Napoli fino agli stadi dell’estate 2023.

Monterossi stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 10 novembre

Una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico. Tre ragazzi che incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte. Due killer che per sbarcare il lunario sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova. E al centro di tutto Carlo Monterossi, in fuga da Crazy Love e in cerca di un po’ di giustizia.

Diretta da Roan Johnson e tratta dal romanzo “Torto marcio” di Alessandro Robecchi, la seconda stagione di Monterossi - La serie è scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi e ha per protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, con Tommaso Ragno, Francesca Inaudi, Alessandro Fella, Giordana Faggiano, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Keta, Jenny De Nucci, Silvia Briozzo, Giuseppe Ippoliti, con la partecipazione di Maria Paiato, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris.

007: Road to a Million (game show Original) - data di uscita 10 novembre

007: Road to a Million, dai produttori della saga cinematografica di James Bond, segue nove coppie di persone comuni in un’epica avventura globale attraverso una serie di sfide ispirate a James Bond, con l’obiettivo di vincere un premio di 1 milione di sterline che cambierà la loro vita.

"Il controllore" (Brian Cox) è la mente del gioco che compare sullo schermo e che decide dove vanno le coppie, cosa devono fare e stabilisce le loro domande. Controlla la ricerca di ogni coppia, dilettandosi del dramma delle sue intricate e spesso implacabili sfide.

"Il controllore" ha nascosto dieci domande in diverse località del mondo per ogni coppia di concorrenti, che hanno la possibilità di vincere 1 milione di sterline. Per trovare queste domande, le coppie affrontano sfide ispirate a James Bond, spingendo al limite la loro forza fisica e le loro riserve mentali. Ogni domanda vale una somma di denaro crescente e, se la risposta è corretta, i concorrenti accumulano denaro e passano alla domanda successiva. Se sbagliano, il loro viaggio termina.

Bombshell - La voce dello scandalo (film 2020) - data di scadenza 17 novembre

La ricostruzione del caso Roger Ailey, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti.

Il Natale che ho sempre desiderato (film 2018) - data di scadenza 17 novembre

Lizzie Richfield ottiene un lavoro come amministratrice dell'esclusiva tenuta Ashford, una grande proprietà in Virginia che sta per essere venduta. Prima che ciò accada, la donna decide di organizzare un'ultima festa natalizia con la famiglia Marley.

Il peggior Natale della mia vita (film 2012) - data di scadenza 19 novembre

Le disavventure di un maldestro genero con i suoceri e la moglie incinta durante le feste di Natale. Con Fabio De Luigi.

