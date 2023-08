Cinque film e una serie tv (+3) da vedere su Prime Video questa settimana

Mentre ci avviciniamo a Ferragosto, il palinsesto di Prime Video abbonda di nuove uscite e titoli in scadenza: e noi, come al solito, abbiamo fatto una selezione di contenuti da guardare in questa settimana.

Tra le novità, ci sono due film - Bandit e Rosso, Bianco & Sangue Blu - e il ritorno della serie tv Cruel Summer con una nuova stagione. Tra i titoli in scadenza, invece, vi segnaliamo Aquaman con Jason Momoa e due film italiani: Tre Metri Sopra il Cielo, dal best seller di Federico Moccia, e Una buona giornata.

Fuori elenco, solo per appassionati del genere e solo in lingua originale senza sottotitoli, vi segnaliamo tre serie tv sudcoreane in scadenza nei prossimi giorni: Her Private Life, Hotel Del Luna e Flower of Evil. A voi la scelta e, per i più fortunati, buone vacanze.

Bandit (film Exclusive 2023) - data di uscita 7 agosto

Dopo essere evaso da una prigione del Michigan, un affascinante criminale di professione assume una nuova identità in Canada, raggiungendo il record di 59 colpi mentre viene braccato da una task force della polizia. Basato sulla storia di The Flying Bandit. Crime drama diretto da Allan Ungar e interpretato da Mel Gibson, Josh Duhamel ed Elisha Cuthbert.

Cruel Summer stagione 2 (serie tv Original 2023) - data di uscita 11 agosto

La seconda stagione della serie antologica Cruel Summer presenta un cast e un mistero completamente nuovi. Ambientato in un’idilliaca cittadina sul mare nel Pacifico nord-occidentale, il nuovo capitolo di Cruel Summer segue l’ascesa e il declino di un’intensa amicizia adolescenziale.

La storia viene raccontata su tre diverse linee temporali intorno all’anno 2000, e tutta la stagione, ricca di colpi di scena, segue l’inizio dell’amicizia tra Megan, Isabella e il migliore amico di Megan, Luke, lo sbocciare del triangolo amoroso e il mistero che influenza le loro vite nel corso del tempo. La serie è interpretata da Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada e Sean Blakemore. Paul Adelstein e Braeden De La Garza interpretano personaggi ricorrenti.

Rosso, Bianco & Sangue Blu (film Original 2023) - data di uscita 11 agosto

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una "tregua". Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia e l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati. Basato sul romanzo di Casey McQuiston, best seller del New York Times acclamato dalla critica, Rosso, bianco e sangue blu segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di film del drammaturgo premiato con un Tony Award Matthew López (The Inheritance).

Aquaman (film 2019) - data di scadenza 15 agosto

Momoa, Kidman e Dafoe nel film dedicato al supereroe metà uomo, metà Atlantideo della DC Comics. Il giovane Arthur scopre la sua vera identità e il suo destino.

3Msc: Tre Metri Sopra Il Cielo (film 2019) - data di scadenza 15 agosto

Babi, diciotto anni, studentessa modello, figlia perfetta, ma soprattutto ragazza romantica in attesa del principe azzurro.

Buona giornata (film 2012) - data di scadenza 15 agosto

La cronaca di una giornata in Italia, vissuta attraverso diversi personaggi, in diverse città. Con C. De Sica, D. Abatantuono, V. Salemme, L. Banfi.

