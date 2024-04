Sei film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Il mese di aprile su Prime Video continua con parecchie novità interessanti, ma anche dolorose cancellazioni dal catalogo: vediamo i titoli da non perdere questa settimana.

Innanzitutto ricordiamo che oggi escono gli episodi finali di LOL 4, che decreteranno il vincitore della nuova edizione dello show comico più popolare di Prime. Giovedì invece arriva la prima stagione completa di Fallout, l'attesissima serie tv ispirata all'omonima serie di videogame.

Passando ai film, venerdì arriva in catalogo il film horror del 2021 Risen. Al contrario, nei prossimi giorni sono in scadenza parecchi titoli da non perdere. Noi vi segnaliamo la trilogia di Ocean's 11-12-13, Bastille Day e infine Spider-Man: No Way Home. A voi la scelta e buona settimana!

LOL: chi ride è fuori 4 (show Original puntate 5-6) - data di uscita 8 aprile

Gli episodi 5-6 concludono la quarta edizione di LOL: chi ride è fuori. Dopo l'eliminazione del primo concorrente nelle scorse puntate, tutti i partecipanti ancora in gara sono ammoniti e quindi a rischio eliminazione: come sempre a LOL, "ride bene chi ride ultimo".

Link Prime Video

Fallout (serie tv Original) - data di uscita 11 aprile

Modalità di uscita: 8 episodi tutti insieme

Basata su uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non è rimasto quasi più nulla. 200 anni dopo l’apocalisse, i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento.

Risen (film 2021) - data di uscita 12 aprile

Il disastro si verifica quando una meteora colpisce una piccola città, rendendo l'ambiente inabitabile e uccidendo tutto ciò che si trova nell'area circostante.

Ocean's Eleven: Fate Il Vostro Gioco (film 2001) - data di scadenza 15 aprile

È la notte di Capodanno a Las Vegas. Il turbinio delle roulette, il fruscio delle carte da gioco e il tintinnare delle slot: mentre lo spettacolo è al culmine, improvvisamente il black-out.

Link Prime Video

Ocean's Twelve - Il Gioco Continua (film 2004) - data di scadenza 15 aprile

Le regole sono semplici: non far del male a nessuno. Non rubare a chi non se lo merita. E gioca come se non avessi nulla da perdere. Ci stai o no? George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts e Don Cheadle ritornano con la gang più cool di sempre. Questa volta gli obiettivi sono Parigi, Roma e Amsterdam. L'ex moglie di Danny, Tess (Roberts), si unisce alla squadra in questo film.

Link Prime Video

Ocean's Thirteen (film 2007) - data di scadenza 15 aprile

È la più audace ed abbagliante truffa mai provata. Geroge Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e altri si ritrovano insieme per il colpo del secolo fatto con stile, ironia e fantasia.

Link Prime Video

Spider-Man: No Way Home (film 2021) - data di scadenza 15 aprile

Per la prima volta nella storia cinematografica, viene rivelata l'identità dell'Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di Super Eroe in conflitto con la sua vita normale e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo squarcia un buco nel loro mondo, liberando i cattivi più potenti che l'Uomo Ragno ha catturato.

Link Prime Video

Bastille Day - Il colpo del secolo (film 2016) - data di scadenza 15 aprile

Un borseggiatore americano e un agente della CIA dal temperamento irruente si ritrovano a far coppia per contrastare i piani di una pericolosa organizzazione criminale.

Link Prime Video