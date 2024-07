Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In cerca di consigli per scegliere cosa guardare su Prime Video questa settimana: siete nel posto e al momento giusto, e sappiate che avrete l'imbarazzo della scelta.

Perché tra le nuove uscite c'è la serie animata (rigorosamente per adulti) Sausage Party: Cibopolis, ma anche i film Divorce in the Black e Arcadian. E se non vi basta ecco anche tre film in scadenza: The Son, Grazie Ragazzi e il cult Amores Perros. A voi la scelta e buona settimana!

Sausage Party: Cibopolis (serie animata per adulti Original - genere commedia) - data di uscita 11 luglio

Basata sul film animato in 3D del 2016 Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia, la serie Cibopolis (in originale Foodtopia) segue i wurstel Frank e Barry, il panino Brenda e il bagel Sammy mentre cercano di ricostruire la loro società di alimenti. La serie sarà composta da otto episodi, mentre il cast vocale vedrà il ritorno di Seth Rogen, David Krumholtz, Michael Cera, Edward Norton e Kristen Wiig con le nuove entrate di Will Forte, Sam Richardson e Natasha Rothwell.

Divorce in the Black (film Original - genere thriller) - data di uscita 11 luglio 2024

Ava, una giovane bancaria, è devastata quando suo marito Dallas vuole abbandonare un matrimonio per cui lei è determinata a combattere finché non interviene il fato, rivelando le azioni di Dallas che hanno rovinato il loro matrimonio, e che tanto tempo fa hanno sabotato il destino di Ava, essere amata dalla sua vera anima gemella.

Arcadian (film Exclusive - genere fantascienza) - data di uscita 12 luglio

In un futuro prossimo, la vita sulla Terra è stata decimata. Paul (Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti, Thomas (Jaeden Martell) e Joseph (Maxwell Jenkins), vivono una vita a metà: tranquilla di giorno e terrificante di notte. Quando il sole tramonta, infatti, feroci creature della notte si risvegliano e divorano qualsiasi forma di vita che incontrano sul proprio cammino.

Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul sceglie di lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo prima dell'arrivo delle creature. Proprio quando riesce a rintracciare il ragazzo, si scatena una battaglia da incubo e Paul rimane gravemente ferito. Ora i gemelli devono escogitare un piano disperato per sopravvivere alla notte imminente e sfruttare tutto ciò che il padre ha insegnato loro per tenerlo in vita.

The Son (film 2023) - data di scadenza 11 luglio

Nicholas, introverso adolescente, vive con la madre Kate da quando i genitori si sono separati. Ha molti problemi, così chiede al padre di poter andare a vivere da lui. Peter scopre che i problemi di Nicholas sono molto più seri, e soffre di disturbo da autolesionismo. Nonostante l’attenzione della famiglia e le terapie psichiatriche, Nicholas tenta il suicidio e viene ricoverato in ospedale.

Grazie ragazzi (film 2023) - data di scadenza 12 luglio

Antonio è un attore appassionato ma spesso disoccupato. Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, accetta un lavoro come insegnante in un laboratorio teatrale all'interno di un carcere.

Amores Perros (film 2001) - data di scadenza 11 luglio

Nominato per l’Academy Award come Miglior Film in Lingua Straniera, Amores Perros racconta tre storie che si intrecciano. I personaggi vengono catapultati in eventi drammatici e imprevisti in seguito al risveglio dopo un orribile incidente. Dalle strade malfamate di Città del Messico ai suoi palazzi di lusso, nessuno è immune al destino.

