Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Le feste sono definitivamente alle spalle, facciamocene una ragione. Per consolarci, o almeno provarci, diamo allora uno sguardo alle novità e ai titoli in scadenza del catalogo di Prime Video.

Tra le nuove uscite vi segnaliamo due film: la commedia italiana Dobbiamo stare vicini e il thriller americano Gioco di ruolo (con l'ex Penny di The Big Bang Theory). Non è esattamente nuova ma esce in streaming in questi giorni anche la seconda stagione del mitico anime Dragon Ball Z.

Passando ai contenuti in scadenza, abbiamo selezionato due "filmoni" e un "filmetto": quest'ultimo è la bella commedia 10 giorni senza mamma, mentre per chi cerca qualcosa di più impegnativo suggeriamo American Psycho e Batman v Superman: Dawn of Justice. A voi la scelta e buona settimana!

Dobbiamo stare vicini (film Exclusive genere commedia) - data di uscita 10 gennaio

Biagio e Francesco, litigiosi vicini di casa, scoprono per caso l'esistenza di uno sgabuzzino segreto, murato in un'intercapedine tra i loro due appartamenti. Per assicurarsi la proprietà del vano, nella speranza che possa custodire qualcosa di prezioso, danno inizio ad un'improbabile ed esilarante caccia al tesoro, che finirà per coinvolgere tutti i vivaci abitanti del loro variegato condominio.

Un film di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo, con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Paolo Conticini, produzione Atlante Produzioni in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime Video.

Gioco di ruolo (film Original genere thriller) - data di uscita 12 gennaio

Emma ha un marito meraviglioso e due figli nella periferia del New Jersey, ma ha anche una vita segreta come sicaria, un segreto che suo marito David scopre quando la coppia decide di rendere più piccante il loro matrimonio con un piccolo gioco di ruolo. Il cast comprende Kaley Cuoco, David Oyelowo, Connie Nielsen e Bill Nighy.

Dragon Ball Z stagione 2 (serie tv anime) - data di uscita 9 gennaio

Nella stagione 2 di Dragon Ball Z ci sono l'arco narrativo di Namek, il pianeta di origine di Junior, e soprattutto l'inizio della saga di Freezer, con Goku che dovrà ricorrere a tutti i suoi poteri da Super Sayan per affrontare il nuovo fortissimo avversario.

American Psycho (film 2001) - data di scadenza 16 gennaio

Patrick Bateman, giovane che lavora a Wall Street nella compagnia del padre, uccide senza alcun motivo. Ogni giorno che passa, il suo odio per il mondo si fa sempre più intenso. Questa incredibile commedia dark è basata sul libro di Bret Easton Ellis.

10 giorni senza mamma (film 2019) - data di scadenza 16 gennaio

Carlo è un padre assente costretto ad occuparsi dei tre figli perché all'improvviso la moglie ha deciso di prendersi una meritata vacanza. Con Fabio De Luigi.

Batman v Superman: Dawn of Justice (film 2016) - data di scadenza 16 gennaio

Temendo che le azioni di Superman rimangano incontrollate, Batman affronta l'uomo d'acciaio, mentre il mondo lotta con il tipo di eroe di cui ha davvero bisogno.

