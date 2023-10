Tre film, due serie tv e due documentari da vedere su Prime Video questa settimana

Su Prime Video inizia oggi una delle settimane più intense dell'anno, se non di sempre: tantissime le novità del catalogo nei prossimi giorni. Iniziamo da due documentari, uno a puntate sul più importante campionato di basket giovanile, e uno, senza interruzioni, sul personaggio tv più amato dai bimbi canadesi.

Passiamo alle serie tv: questa è la settimana dell'arrivo di Everybody Loves Diamonds (sotto trovate tutti i link utili), la serie tv italiana che parla della rapina del secolo, e del ritorno di Upload con la terza stagione.

Infine, i film: in uscita c'è il fantascientifico spagnolo Awareness e il bio-dramedy The Burial. E se proprio non vi basta, in scadenza c'è anche il cult degli anni '90 Cruel Intentions.

One Shot: Overtime Elite (docu-serie Original) - data di uscita 9 ottobre

One Shot: Overtime Elite esplora le vite della nuova generazione di stelle del basket dell'Overtime Elite provenienti da tutto il Paese, mentre affrontano varie sfide e allenamenti estenuanti per perseguire una carriera nel basket professionistico. Questa serie avvincente si immerge in ciò che serve davvero per arrivare al successivo: la grinta, il sacrificio, la perseveranza e la gloria che ne valgono la pena. La serie mette in luce lo straordinario viaggio di Amen Thompson e Ausar Thompson, mostrando la loro ascesa tra le migliori promesse della generazione emergente di stelle della pallacanestro e il loro percorso verso il Draft dell'NBA. One Shot: Overtime Elite porterà il pubblico dietro le quinte di una lega che sta sconvolgendo i tradizionali percorsi per giungere all'NBA e ispirando una generazione completamente nuova di giocatori di basket e di fan.

Everybody Loves Diamonds (serie tv Original) - data di uscita 13 ottobre

La serie in otto episodi segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. La serie Original italiana è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”, ed è interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell nel ruolo di Kahn.

Upload stagione 3 (serie tv Original) - data di uscita 13 ottobre

Upload è una serie comedy fantascientifica dall'autore premiato agli Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations, King of the Hill) ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. E dimenticatevi di morire: sarete "caricati" in una realtà virtuale dell'aldilà e potrete godere di tutti i comfort di un resort di prima classe. A patto di poterselo permettere.

Nella terza stagione di Upload, riprendiamo la storia di Nora e Nathan, appena “scaricato”, mentre affrontano la loro relazione e corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a chiudere Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione d'amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen gestendo l'istruzione dell'IA e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, trovandosi così a lavorare nella Zona Grigia.

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe (documentario Original) - data di uscita 10 ottobre

Il documentario racconta le origini e la storia del programma per bambini più amato del Canada, Mr. Dressup, che ha costruito un'eredità di gentilezza, pazienza, inclusione e creatività in 4.000 episodi per 29 anni sulla CBC. Con filmati e interviste mai visti prima, il documentario rivela le due passioni di Ernie Coombs: intrattenere gli altri con la meraviglia e la gentilezza dei bambini e l'amore per la moglie e la famiglia, che erano il suo sistema di sostegno e i suoi più grandi fan. Dai primi giorni di lavoro con Fred Rogers, alla straordinaria collaborazione creativa con la burattinaia Judith Lawrence (voce e creatrice di Casey e Finnegan), alle lotte per finanziare l'iconica serie e, infine, al suo secondo atto in tour nei campus universitari, il documentario mostra gli alti e i bassi della forza creativa che ha contribuito a crescere i bambini canadesi per oltre quattro decenni.

Awareness (film Original) - data di uscita 11 ottobre

Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società, può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Ian usa questa sua abilità per sopravvivere, compiendo piccole truffe. Ma quando una di queste andrà male e le sue illusioni saranno fuori controllo in pubblico, Ian diventerà il bersaglio di due organizzazioni rivali, che cercheranno di sfruttare i suoi poteri. Diretto da Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc), il film Original spagnolo Awareness vede nel cast Carlos Scholz (Toy Boy, Feria: La luz más oscura), Pedro Alonso (Money Heist, El ministerio del tiempo), María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) e Lela Loren (American Gods, Altered Carbon).

The Burial: il caso O'Keefe (film Original) - data di uscita 13 ottobre

Ispirato ad una storia vera. Quando un accordo concluso con una stretta di mano va a monte, il proprietario di un'impresa funebre Jeremiah O'Keefe (il premio Oscar Tommy Lee Jones) si rivolge al carismatico avvocato Willie E. Gary (il premio Oscar Jamie Foxx) per salvare l'azienda di famiglia. Gli animi si surriscaldano e le risate si susseguono, mentre l'improbabile coppia si unisce e denuncia la corruzione e l'ingiustizia razziale, in una storia di grande ispirazione.

Cruel Intentions (film 1999) - data di scadenza 16 ottobre

Kathryn e il fratellastro Sebastian sono due ragazzi di alto ceto sociale estremamente cinici e perversi. Le vittime designate dei due fratelli sono Cecile e Annette.

Link Prime Video