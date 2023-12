Sei film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Inizia dicembre, ma non scordiamoci le ultime uscite di novembre per decidere cosa vedere su Prime Video questo week end. Tra i film vi ricordiamo quindi Uncharted e Scordato e vi segnaliamo le uscite di Spider-Man: Across The Spider-Verse e Buon Natale da Candy Cane Lane, quest'ultimo nuovo film natalizio con Eddie Murphy.

Questa settimana sono usciti su Prime Video anche i nuovi episodi della serie tv coprodotta da Amazon e Rai Noi Siamo Leggenda, mentre passando ai titoli in scadenza abbiamo selezionato per voi due film dai grandi cast come Cena con delitto e Burn After Reading. Come sempre a voi la scelta e buon week end!

Uncharted (film 2022) - data di uscita 26 novembre

Il ladro di strada Nathan Drake viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas.

Scordato (film 2023) - data di uscita 27 novembre

Orlando accorda pianoforti. Un giorno incontra Olga, fisioterapista appassionata di canto che gli chiede di vedere una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura "emotiva". Il risultato sarà un viaggio nel passato, carico di ferite e rapporti rimasti sospesi. Con Rocco Papaleo e Giorgia.

Spider-Man: Across The Spider-Verse (film animato 2023) - data di uscita 30 novembre

Miles Morales ritorna per il nuovo capitolo della saga premiata con l’Oscar® (2018, miglior film di animazione): Spider-Man™: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy e tornato definitivamente a Brooklyn, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato nel Multtiverso, dove incontra una squadra di Spider-Men incaricati di proteggere la sua stessa esistenza.

Noi Siamo Leggenda episodi 3-4 (serie tv Exclusive) - data di uscita 30 novembre

Il ricco imprenditore Giuseppe Liberati scopre dal suo braccio destro, Renata, che la sua azienda potrebbe essere implicata nella morte di alcune operaie. Intanto suo figlio Jean viene investito da una macchina, ma resta stranamente illeso. Nicola è vittima del potere di Lin, mentre Marco ed Andrea si riavvicinano a Massimo. Greta, disperata per le condizioni del fratello, compie un gesto estremo...

Massimo si fa tentare da una proposta di Viola, mentre un video della ragazza di Nicola, Sara, fa il giro della scuola. La ragazza si nasconde, ma il video provoca un incidente a Nicola ed Andrea. Marco scopre il potere di Andrea. Greta e Jean si rivelano i loro poteri, mentre i genitori di Andrea si preoccupano per le spese mediche… Simona si prepara a rivelare una sconvolgente verità.

Buon Natale da Candy Cane Lane (film Original) - data di uscita 1 dicembre

Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia delle feste su un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Dopo che Chris (Eddie Murphy) stringe inavvertitamente un accordo con un'elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell) per avere più chance di vittoria, quest'ultima lancia un incantesimo che porta in vita i “12 giorni di Natale” creando scompiglio in tutta la città. Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l'incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

Cena con delitto - Knives out (film 2019) - data di scadenza 4 dicembre

Maniero del New England, Massachusetts: un ricco scrittore di gialli viene trovato con la gola tagliata. Chi è stato? Un detective privato viene chiamato ad indagare.

Burn after reading (film 2008) - data di scadenza 4 dicembre

Le memorie di un ex agente della CIA, per una serie di coincidenze, finiscono nelle mani di 2 personal trainer che decidono di ricattare l'uomo. Con Pitt, Clooney.

