Sei film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questo week end su Prime Video c'è una serie tv spagnola che non potete perdervi: è Reina Roja, thriller poliziesco uscito con tutte le sette puntate della prima stagione. In compenso ci sono ben sei film nei nostri consigli streaming pescati tra nuove uscite e titoli in scadenza.

Tra le prime segnaliamo l'arrivo in catalogo free di The Equalizer 3, Ci sei Dio? Sono io, Margaret e Brian e Charles. Per quanto riguarda i titoli in scadenza vi segnaliamo il mitico Robin Hood: un uomo in calzamaglia, e poi Il piano di Maggie e Marry Me - Sposami. A voi la scelta e buon week end!

Regina Rossa (serie tv Original - genere: thriller) - data di uscita 29 febbraio

Modalità di uscita: 7 episodi "binge" (tutti insieme)

Con un QI di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l'ha resa la 'Regina Rossa' di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione, e Antonia ha finito per perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell'uomo più ricco di Spagna viene rapita, l'organizzazione della 'Regina Rossa' si mette in moto. Per riattivare Antonia, il suo ex capo, Mentor, si rivolge a Jon Gutiérrez, un poliziotto basco irascibile al punto da essere ad un passo dal farsi espellere dalla Polizia. Giocando al gatto e al topo, Jon e Antonia scoprono di ammirarsi e completarsi quasi quanto si irritano a vicenda. Regina Rossa è un thriller inquietante ambientato a Madrid, una città che gioca un ruolo centrale nella storia e combina l'urgenza e l'azione dell'indagine con la chimica intrigante e brillante tra i due protagonisti.

The Equalizer 3 – Senza Tregua (film 2023) - data di uscita 1 marzo

Da quando ha abbandonato la sua vita di sicario del governo, Robert McCall (Denzel Washington) ha cercato di riconciliarsi con le cose orribili commesse in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia per conto degli oppressi. Sentendosi sorprendentemente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale.

Ci sei Dio? Sono io, Margaret. (film 2023) - data di uscita 2 marzo

Con Rachel McAdams, Kathy Bates e Abby Ryder Fortson nel ruolo di Margaret, questa storia di crescita senza tempo supera decenni e parla a più generazioni. A 11 anni, Margaret si trasferisce in una nuova città e inizia a riflettere su tutto ciò che riguarda la vita, l'amicizia e l'adolescenza.

Brian e Charles (film 2022) - data di uscita 3 marzo

Dopo un inverno particolarmente rigido Brian entra in una profonda depressione; completamente isolato e senza nessuno con cui parlare, Brian fa quello che qualsiasi persona sana di mente farebbe di fronte a una situazione così malinconica. Costruisce un robot.

Robin Hood: un uomo in calzamaglia (film 1993) - data di scadenza 3 marzo

Cary Elwes è Robin di Loxley, lo splendido eroe medievale che rientra prima dalle Crociate per difendere l'Inghilterra da un colpo di stato. Coloro che ambiscono al trono sono il nevrotico principe Giovanni (Richard Lewis) e il suo malvagio compare, Mervyn, sceriffo di Rottingham (Roger Rees). Aiutato dalla sua banda, Robin priva il principe del potere, umilia lo spregevole sceriffo

Il piano di Maggie (film 2016) - data di scadenza 3 marzo

Le avventure di Maggie (Greta Gerwig), una giovane donna che cerca di cavarsela da sola nella città di New York tra gioie e dolori. Determinata ad avere un bambino, Maggie si lascia coinvolgere in un triangolo amoroso con un infelice accademico (Ethan Hawke) e la sua eccentrica moglie (Julianne Moore).

Marry Me - Sposami (film 2022) - data di scadenza 5 marzo

Una star musicale tradita, a un passo dal matrimonio con il suo fidanzato pop star (Maluma) che si terrà sul palcoscenico, al suo posto sposa un estraneo presente tra il pubblico, un insegnante di matematica del liceo. Contro ogni previsione, la loro bizzarra relazione si trasforma in qualcosa di vero...ma riuscirà il loro amore a sopravvivere alle luci della ribalta?

