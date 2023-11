Tre film, tre serie tv e un documentario da guardare su Prime Video questo week end

Ancora un week end denso di appuntamenti da non perdere su Prime Video, e quindi date uno sguardo ai nostri consigli streaming per districarvi tra ultime novità e contenuti in scadenza.

Tra i nuovi titoli, vi segnaliamo innanzitutto l'uscita della seconda stagione di Monterossi, la serie tv con protagonista Fabrizio Bentivoglio, e il gran finale di Upload 3; se siete fan di Blanco non potete perdervi il documentario Bruciasse il cielo su di lui, ma se siete appassionati di James Bond forse è meglio se guardate subito il nuovo game show 007: Road to a Million.

Passando poi ai titoli in scadenza, abbiamo selezionato 3 film particolari, soprattutto per il cast. Direttamente dal 1997 c'è il semisconosciuto Un Uomo Disponibile, con i ben più noti Jon Bon Jovi e Anna Galiena. James Franco, Seth Rogen e Jay Baruchel sono i protagonisti (nei panni di loro stessi) del film del 2013 che fa finta di essere vero Facciamola finita, e Omar Sy, il Lupin di Netflix, è il protagonista del film francese del 2020 Il principe dimenticato. A voi la scelta e buon week end!

Bruciasse il cielo (docu-film Exclusive) - data di uscita 9 novembre

Blanco irrompe nel mercato italiano nel 2021 come un tornado. Il road movie Bruciasse il cielo ripercorre due anni di musica e viaggi con contenuti, brani e video inediti. Dalle sue primissime apparizioni su un palco alle immagini del suo primo tour “Blu Celeste”, dai viaggi in America a quelli in Bolivia per concepire l’album “Innamorato”, da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze e Napoli fino agli stadi dell’estate 2023.

Upload 3 episodi 7 e 8 (serie tv Original) - data di uscita 10 novembre

Titoli nuovi episodi: Upload Day e Flesh and Blood

L'incontro tra i due Nathan si è trasformato in una proficua alleanza che ha salvato Luke. Ma nel finale di stagione ci attendiamo di sapere qualcosa di più su Choak e sul padre di Ingrid, ormai a conoscenza del lato oscuro del genitore.

Monterossi stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 10 novembre

Una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico. Tre ragazzi che incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte. Due killer che per sbarcare il lunario sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova. E al centro di tutto Carlo Monterossi, in fuga da Crazy Love e in cerca di un po’ di giustizia.

007: Road to a Million (game show Original) - data di uscita 10 novembre

007: Road to a Million, dai produttori della saga cinematografica di James Bond, segue nove coppie di persone comuni in un’epica avventura globale attraverso una serie di sfide ispirate a James Bond, con l’obiettivo di vincere un premio di 1 milione di sterline che cambierà la loro vita.

"Il controllore" (Brian Cox) è la mente del gioco che compare sullo schermo e che decide dove vanno le coppie, cosa devono fare e stabilisce le loro domande. Controlla la ricerca di ogni coppia, dilettandosi del dramma delle sue intricate e spesso implacabili sfide.

"Il controllore" ha nascosto dieci domande in diverse località del mondo per ogni coppia di concorrenti, che hanno la possibilità di vincere 1 milione di sterline. Per trovare queste domande, le coppie affrontano sfide ispirate a James Bond, spingendo al limite la loro forza fisica e le loro riserve mentali. Ogni domanda vale una somma di denaro crescente e, se la risposta è corretta, i concorrenti accumulano denaro e passano alla domanda successiva. Se sbagliano, il loro viaggio termina.

Un Uomo Disponibile (film 1997) - data di scadenza 18 novembre

Felix Webb è un drammaturgo inglese di successo che tenta di convincere la star di Hollywood Robin Grange a interpretare la sua nuova opera. Nello stesso tempo la moglie di Felix scopre la sua relazione con l'attrice Hilary. Il misterioso Robin fa un accordo con Felix, per un'ingente somma di denaro sedurrà la moglie dello scrittore così da permettergli di porre fine al matrimonio. Con Jon Bon Jovi, Anna Galiena.

Facciamola Finita (film 2013) - data di scadenza 20 novembre

Nel corso di una festa a casa di James Franco, Seth Rogen, Jay Baruchel e molte altre celebrità si ritrovano bloccati in casa mentre fuori si scatena l'apocalisse. La commedia Facciamola Finita racconta la storia di sei amici intrappolati in una casa dopo una serie di avvenimenti strani e catastrofici che hanno devastato Los Angeles.

Il principe dimenticato (film 2020) - data di scadenza 24 novembre

Un padre, che ha un forte legame con la sua bambina, deve affrontare il fatto che la figlia sta crescendo e si sta allontanando da lui. Mentre lei cresce, lui deve escogitare un nuovo modo per starle accanto e rimanere il suo eroe. Con Omar Sy.

