Cinque film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Il primo week end dopo la fine delle feste non è esattamente tra i più felici, ma per distrarci dalle fatiche quotidiane ecco i nostri consigli streaming dedicati agli abbonati di Prime Video e pescati tra ultime novità e titoli in scadenza.

Tra le nuove uscite vi segnaliamo il penultimo episodio di Reacher 2, i film Dobbiamo stare vicini e Role Play - gioco di Ruolo, e anche la gloriosa seconda stagione di Dragon Ball Z.

Passando ai contenuti in scadenza, abbiamo selezionato tre film: il thriller The Nun, la commedia Get a Job e il fantascientifico District 9. A voi la scelta e buon fine settimana!

Reacher 2 episodio 7 (serie tv Original genere azione) - data di uscita 12 gennaio

Titolo episodio: The Man Goes Through

Penultimo episodio di questa seconda stagione "corale" di Reacher. Jack e i suoi ex commilitoni sono sempre più vicini a scoprire il mistero che si cela dietro alle morti di altri membri della mitica squadra degli Investigatori Speciali.

Dobbiamo stare vicini (film Exclusive genere commedia) - data di uscita 10 gennaio

Biagio e Francesco, litigiosi vicini di casa, scoprono per caso l'esistenza di uno sgabuzzino segreto, murato in un'intercapedine tra i loro due appartamenti. Per assicurarsi la proprietà del vano, nella speranza che possa custodire qualcosa di prezioso, danno inizio ad un'improbabile ed esilarante caccia al tesoro, che finirà per coinvolgere tutti i vivaci abitanti del loro variegato condominio.

Un film di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo, con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Paolo Conticini, produzione Atlante Produzioni in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime Video.

Gioco di ruolo (film Original genere thriller) - data di uscita 12 gennaio

Emma ha un marito meraviglioso e due figli nella periferia del New Jersey, ma ha anche una vita segreta come sicaria, un segreto che suo marito David scopre quando la coppia decide di rendere più piccante il loro matrimonio con un piccolo gioco di ruolo. Il cast comprende Kaley Cuoco, David Oyelowo, Connie Nielsen e Bill Nighy.

Dragon Ball Z stagione 2 (serie tv anime) - data di uscita 9 gennaio

Nella stagione 2 di Dragon Ball Z ci sono l'arco narrativo di Namek, il pianeta di origine di Junior, e soprattutto l'inizio della saga di Freezer, con Goku che dovrà ricorrere a tutti i suoi poteri da Super Sayan per affrontare il nuovo fortissimo avversario.

The Nun - La vocazione del male (film 2018 genere thriller) - data di scadenza 15 gennaio

Un prete e una novizia indagano il suicidio di una suora. Insieme scoprono il segreto infernale dell’ordine monastico: la suora demone apparsa già in The Conjuring 2 - Il Caso Enfield.

Get a Job (film 2016 genere commedia) - data di scadenza 15 gennaio

La vita dopo la laurea non va esattamente come sperato da Will (Teller) e Jillian (Kendrick), i quali si ritrovano in un mare di lavori sempre più improbabili.

District 9 (film 2009 genere distopico) - data di scadenza 19 gennaio

Dal produttore Peter Jackson (trilogia de Il Signore degli Anelli) e dal regista Neill Blomkamp, un sorprendente thriller fantascientifico ricco di straordinari effetti speciali e di audace realismo. Il film ritrae un mondo in cui gli alieni sono atterrati, per poi essere relegati ai quartieri poveri di Johannesburg.

