Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questo week end il titolo di copertina su Prime Video spetta a Everybody Loves Diamonds, la nuova serie tv italiana con Kim Rossi Stuart (sotto trovate i link alla recensione e non solo).

Certo, oggi esce anche il quinto episodio di Gen V, non dimenticatelo. E poi, per chi preferisce un film, ne segnaliamo 3: innanzitutto Awareness, anche se a noi non è piaciuto molto. Altra novità è The Burial, con Jamie Foxx e Tommy Lee Jones. Infine, tra i titoli in scadenza, vi suggeriamo Bloodshot. A voi la scelta e buon week end.

Gen V episodio 5 (serie tv Original) - data di uscita 13 ottobre

Titolo nuovo episodio: Welcome To The Monster Club

I misteri sono il piatto tipico dell'universo di The Boys, e Gen V non fa eccezione. I misteri e le morti disgustose. Vedremo quindi come prosegue l'indagine dei nostri "ragazzini" della Godolkin University, con Marie Moureau e i suoi amici/rivali.

Everybody Loves Diamonds (serie tv Original) - data di uscita 13 ottobre

La serie in otto episodi segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. La serie Original italiana è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”, ed è interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell nel ruolo di Kahn.

Awareness (film Original) - data di uscita 11 ottobre

Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società, può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Ian usa questa sua abilità per sopravvivere, compiendo piccole truffe. Ma quando una di queste andrà male e le sue illusioni saranno fuori controllo in pubblico, Ian diventerà il bersaglio di due organizzazioni rivali, che cercheranno di sfruttare i suoi poteri. Diretto da Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc), il film Original spagnolo Awareness vede nel cast Carlos Scholz (Toy Boy, Feria: La luz más oscura), Pedro Alonso (Money Heist, El ministerio del tiempo), María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) e Lela Loren (American Gods, Altered Carbon).

The Burial: il caso O'Keefe (film Original) - data di uscita 13 ottobre

Ispirato ad una storia vera. Quando un accordo concluso con una stretta di mano va a monte, il proprietario di un'impresa funebre Jeremiah O'Keefe (il premio Oscar Tommy Lee Jones) si rivolge al carismatico avvocato Willie E. Gary (il premio Oscar Jamie Foxx) per salvare l'azienda di famiglia. Gli animi si surriscaldano e le risate si susseguono, mentre l'improbabile coppia si unisce e denuncia la corruzione e l'ingiustizia razziale, in una storia di grande ispirazione.

Bloodshot (film 2020) - data di scadenza 25 ottobre

Basato sul fumetto best seller, Vin Diesel interpreta Ray Garrison, un soldato recentemente ucciso in azione e riportato in vita nei panni del supereroe Bloodshot dalla RST Corporation. Con una grande quantità di nanotecnologia nelle vene, è una forza inarrestabile, forte più che mai e in grado di guarire immediatamente. Ma controllando il suo corpo, la società influenza anche la sua mente.

