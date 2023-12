Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Ultimo week end prima delle feste di Natale, ma se vi avanza tempo tra uno shopping online e uno "fisico" ecco i nostri consigli streaming selezionati tra ultime novità e titoli in scadenza del catalogo di Prime Video.

Tra le nuove uscite vi segnaliamo il film Papà scatenato, con il leggendario Robert De Niro, e due serie tv: la spagnola I Farad e soprattutto Reacher, che si conferma tra le nostre preferite.

Passando ai contenuti in scadenza, vi proponiamo una doppietta di film anni '90: Impatto imminente, con Bruce Willis, e Il giurato, con Demi Moore e Alec Baldwin. A voi la scelta e buon week end!

Papà scatenato (film 2023) - data di uscita 11 dicembre

Sebastian annuncia al padre Salvo, immigrato italiano di prima generazione e figlio di un'altra epoca, che è pronto a fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza, americana. Salvo, da buon siciliano, insiste per conoscere la famiglia della ragazza e si aggrega quindi a un fine settimana in cui i due fidanzati sono ospiti a casa dei genitori di lei. Con Robert De Niro.

I Farad (serie Original) - data di uscita 12 dicembre

Marbella, anni '80: Oskar sogna di aprire una palestra e, con l'aiuto di Sara Farad, finisce per introdursi nell'affascinante mondo della Costa del Sol con il suo jet set, le sue eccentricità e la sua geopolitica. Questo nuovo mondo gli si apre grazie ai Farad, una famiglia che gli offre un futuro, ma con il più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi. Serie in otto episodi con Miguel Herrán (Money Heist) e Susana Abaitua (Patria).

Reacher stagione 2 (serie Original) - data di uscita 15 dicembre

La seconda stagione di Reacher inizia quando l'ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (Alan Ritchson) riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l'Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole, e David O'Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico. Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire. Utilizzando la sua inimitabile miscela di intelligenza e forza, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i compagni della sua unità. Se c'è una cosa che Reacher e la sua squadra sanno per certo è che non si scherza con l'Unità Speciale di Investigazione. In questa stagione, preparatevi a vedere Reacher e la sua Unità colpire duro.

Impatto imminente (film 1994) - data di scadenza 21 dicembre

Un detective vuole assicurare alla giustizia un serial killer. È convinto che si tratti di un collega. Inseguimenti mozzafiato in auto e su motoscafo per un Bruce Willis in forma che rischia di assomigliare spesso a se stesso, ma sa farlo con indubbio professionismo.

Il giurato (film 1996) - data di scadenza 23 dicembre

Demi Moore e Alec Baldwin recitano in questo thriller psicologico su una madre single che si trova immischiata in un pericoloso complotto quando viene scelta come giurato al processo di un potente mafioso. Un misterioso spettatore, detto Il Maestro, vuole infatti servirsi di lei per influenzare la giuria.

