Sei film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Week end per tutti i gusti su Prime Video, a giudicare dai titoli in uscita e quelli in scadenza del catalogo della piattaforma streaming di Amazon. E infatti tra le novità ci sono la seconda parte della serie animata per adulti Invincible 2, il documentario su Frida Kahlo, il film d'azione L'ira di Becky e il biopic Ferrari.

E allora vi proponiamo anche una selezione di titoli in scadenza estremamente varia, che include il mitico (in tutti i sensi) Il Primo Cavaliere, il romantico La verità è che non gli piaci abbastanza e l'azione di Hollywood, Squadra Omicidi. A voi la scelta e buon week end!

Invincible stagione 2 parte 2 (serie tv animata genere: azione) - data di uscita 14 marzo

Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo.

Frida (documentario 2024) - data di uscita 14 marzo

Un viaggio profondamente crudo e magico nella vita, la mente e il cuore della leggendaria artista Frida Kahlo. Narrato per la prima volta attraverso le sue parole - tratte dal suo diario, da lettere rivelatrici, da saggi e da interviste - e portato in vita da poetiche animazioni ispirate alle sue indimenticabili opere d'arte.

L’ira di Becky (film 2023) - data di uscita 14 marzo

Due anni dopo essere sfuggita a un violento attacco alla sua famiglia, Becky tenta di ricostruire la sua vita sotto la tutela di una donna più grande, uno spirito affine di nome Elena. Ma quando un gruppo conosciuto come “Noble Men” fa irruzione a casa loro, le attacca e prende il suo amato cane, Diego, Becky deve ritornare alle vecchie maniere per proteggere se stessa e i suoi cari.

Ferrari (film 2024) - data di uscita 15 marzo

Film diretto da Michael Mann, è ambientato nel 1957 e racconta il periodo di profonda crisi vissuto da Enzo Ferrari e dalla moglie Laura dieci anni dopo la fondazione dell’azienda. In questo clima delicato Ferrari scommette tutto ciò che ha in una gara che percorre tutta l’Italia, la Mille Miglia.

Il Primo Cavaliere (film 1995) - data di scadenza 18 marzo

Portata la pace a Camelot, re Artù intende sposare la principessa Ginevra, che accetta l'offerta. Il cavaliere rinnegato Malagant, desideroso di appropriarsi delle terre di Ginevra, cerca di catturarla, ma interviene Lancillotto, vagabondo abilissimo con la spada. Vincolata dai doveri e dalla stima per Artù, Ginevra diventa regina e fa nominare Lancillotto cavaliere

La verità è che non gli piaci abbastanza (film 2009) - data di scadenza 19 marzo

La verità è che non gli piaci abbastanza racconta la storia di un gruppo di ventenni-trentenni di Baltimora e delle loro peripezie sentimentali, incentrate su fraintendimenti ed equivoci tra i protagonisti in cerca di segnali dal sesso opposto. La speranza è di essere l'eccezione alla regola del non esistono eccezioni.

Hollywood, Squadra Omicidi (film 2003) - data di scadenza 19 marzo

Una coppia di detective indaga sull’omicidio di un gruppo rap, occupandosi anche delle rispettive professioni a tempo pieno. Benvenuti in HOLLYWOOD, SQUADRA OMICIDI, l’unica professione in cui si può arrivare a lavoro affamato, eccitato, assetato e al verde e risolvere tutte e quattro le cose prima della fine del turno.

