Sette film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Vi avevamo preannunciato un febbraio caldissimo ed eccoci qui, anche questo venerdì, con un lungo elenco di film e serie tv da vedere su Prime Video, tra novità e titoli prossimi alla scadenza.

Per le novità vi segnaliamo la commedia italiana Pensati Sexy, il biopic This Is Me... Now: A Love Story, l'adrenalinico Land of Bad e non dimenticatevi il nuovo episodio di Expats.

Passando alle novità, vi proponiamo come al solito una selezione molto varia per generi. Ci sono quattro stagioni di Law & Order e poi quattro film: Ma cosa ci dice il cervello, 1917, House of darkness e Kickboxer. A voi la scelta e buon week end!

Pensati Sexy (film Original italiano - genere: commedia) - data di uscita 12 febbraio

Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando Maddalena (Diana Del Bufalo) si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo! Da quel momento, un angelo custode entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice. Il film, diretto da Michela Andreozzi, ha un cast corale con Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Regia di Michela Andreozzi e sceneggiatura di Daniela Delle Foglie.

This Is Me... Now: A Love Story (film Original - genere: biopic) - data di uscita 16 febbraio

This Is Me... Now: A Love Story è Jennifer Lopez come non l'avete mai vista. Insieme al regista Dave Meyers, Jennifer ha creato un'odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all'uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall'ultimo progetto, questo film Amazon Original spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l'amore, attraverso i suoi stessi occhi. Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star, questa panoramica rappresenta un'intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer.

Land of Bad (film Exclusive - genere: azione) - data di uscita 16 febbraio

Il pilota di droni dell'aeronautica militare Reaper (Russell Crowe) viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che ha come missione quella di portare in salvo un informatore.

Quando però la missione di estrazione volge al peggio, il nuovo compito del pilota sarà quello di guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza attraverso i territori nemici.

Expats episodio 5 (serie tv Original - genere: drammatico) - data di uscita 16 febbraio

Cosa faranno ora Margaret (Nicole Kidman) e Clarke, dopo aver visto quel corpo in quella caserma della polizia? E cosa ne sarà del matrimonio tra Hillary e David, ora che la relazione di lui con Mercy è a un nuovo livello?

Ma cosa ci dice il cervello (film 2019) - data di scadenza 19 febbraio

Giovanna è un agente segreto. In occasione di una rimpatriata con i vecchi compagni di liceo realizza che tutti subiscono quotidiane angherie. Con potenti mezzi cercherà di riportare ordine nella vita delle persone a cui vuole bene. Con Paola Cortellesi.

Law & Order - I due volti della giustizia (serie tv, stagioni 6-9) - data di scadenza 21 febbraio

Nella Sesta stagione, Benjamin Bratt, nei panni del detective Rey Curtis, indaga per le strade di New York insieme alle stelle della precedente stagione Sam Waterston, Jerry Orbach e Jill Hennessey in questi 23 avvincenti episodi ispirati a fatti reali recenti.

1917 (film 2020) - data di scadenza 23 febbraio

Un'immersione negli orrori della Prima Guerra Mondiale. Girato in soggettiva, la missione suicida di 2 soldati tra fango, cadaveri, filo spinato e trincee.

House of darkness (film 2022) - data di scadenza 23 febbraio

Dopo aver fatto conoscenza in un bar, Hap si rende disponibile per accompagnare Mina a casa. Quella che sembra una piacevole avventura, per Hap inizia a prendere una piega sempre più sinistra: la casa di Mina ha la sembianza di un castello e nonostante l'insistenza della ragazza sul fatto di essere sola, strani rumori e movimenti suggeriscono invece che qualcun altro sia presente nell'edificio.

Kickboxer (film 1989) - data di scadenza 25 febbraio

Il campione americano di kickboxing Eric Sloane arriva in Tailandia per battere i combattenti asiatici nel loro sport. Il suo avversario: Tong Po. Tong non solo batte Eric, ma lo paraliza per sempre. Kurt giura vendetta. In seguito a un corso intensivo sulle antiche tecniche di kickboxing con il maestro tailandese Xian Chow, Kurt sfida Tong. Il loro combattimento finale lascerà un solo uomo vivo.

