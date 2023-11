Cinque film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se avete già visto tutte le serie tv uscite nelle scorse settimane su Prime Video (le ultime sono Upload e Monterossi 2) non temete, il catalogo della piattaforma streaming di Amazon ha molto altro da offrire.

Tra le ultime uscite, segnaliamo una serie reality, Twin Love, e tre film: Love Again (con la protagonista di Citadel), Demeter: Il risveglio di Dracula e soprattutto Il migliore dei mondi, con Maccio Capatonda.

Passando in rassegna i contenuti in scadenza, invece, abbiamo scelto altri due film: il tarantiniano Bastardi senza gloria, che non ha certo bisogno di presentazioni, e l'italiano Nostalgia, con Pierfrancesco Favino. A voi la scelta e buon week end!

Love Again (film 2023) - data di uscita 11 novembre

E se un messaggio arrivato per caso ti portasse all'amore della tua vita? In questa commedia romantica, Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas), alle prese con la perdita del suo promesso sposo, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare… senza sapere che adesso è il numero del telefono aziendale di Rob Burns (Sam Heughan).

Demeter: Il risveglio di Dracula (film 2023) - data di uscita 13 novembre

Inghilterra, 1897. La nave Demeter si è incagliata sugli scogli e dell'equipaggio non c'è traccia. Viene ritrovato soltanto il diario di bordo del capitano. Porto di Varna, 4 settimane prima. Demeter salpa e durante la traversata si verificano dei fenomeni premonitori. La verità è molto più tragica, i membri della ciurma vengono uccisi e i superstiti devono far affondare la nave.

Twin Love (reality show) - data di uscita 17 novembre

Twin Love, dai produttori di Love Island, è un esperimento per la creazione di coppie. Dei gemelli omozigoti vengono messi alla prova. Saranno pronti ad anteporre l'amore ai gemelli? Le conduttrici Brie e Nikki Garcia (un tempo note come Bella Twins) dividono le coppie di gemelli in due case in cui ognuno dovrà trovare l'amore da solo. Troveranno la dolce metà? E sceglieranno il gemello o l'amore?

Il migliore dei mondi (film Exclusive) - data di uscita 17 novembre

Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. All'interno del film sarà presente il brano originale di M¥SS KETA, dal titolo Condannata a danzare, ispirato dal film e creato per accompagnare il protagonista nella sua evoluzione all'interno de "il migliore dei mondi". Regia di Danilo Carlani, Alessio Dogana, Marcello Macchia, con Maccio Capatonda, Martina Gatti e con Pietro Sermonti.

Bastardi Senza Gloria (film 2009) - data di scadenza 27 novembre

Conosciuti dal nemico come "I Bastardi", i membri della squadra di Raine entrano in contatto con l'attrice tedesca e agente segreto Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), per portare a termine la missione di far cadere i vertici del Terzo Reich.

Nostalgia (film 2022) - data di scadenza 29 novembre

Dopo anni di lontananza, Felice torna a Napoli, sua città natale, riscoprendo i luoghi amati, il suo quartiere e un passato che lo divora. Felice è andato via da Napoli molto giovane, si è rifatto una vita altrove lontano dalle sue origini ma per lui è arrivato il momento di tornare per riallacciare i rapporti con un passato che non ha mai dimenticato.

