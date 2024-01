Quattro film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando consigli per decidere cosa vedere in streaming su Prime Video in questo week end, sappiate che siamo in una settimana densa di uscite.

Ieri è infatti uscita la miniserie italiana No Activity - Niente da segnalare, mentre oggi escono il finale di Reacher 2, la serie musical animata Hazbin Hotel e il film Supercool - Strafigo per un giorno. Passando ai titoli in scadenza, vi segnaliamo invece tre film: Matrimonio per sbaglio, Io prima di te e Cinquanta Sfumature di Grigio. A voi la scelta e buon week end!

No Activity - Niente da segnalare (serie tv Original - genere commedia) - data di uscita 18 gennaio

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo... “No Activity - Niente da segnalare”!

Hazbin Hotel (serie animata per adulti Original - genere: musical comedy) - data di uscita 19 gennaio

Charlie, la principessa dell'Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno. Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, apre un hotel nella speranza che i clienti facciano "check-out" in Paradiso. Mentre la maggior parte dell'Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco. Quando una potente entità nota come il "Demone della Radio" si mette in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà. La serie musical comedy d'animazione per adulti è prodotta da A24 e da Bento Box Entertainment di FOX Entertainment e creata da Vivienne Medrano.

Reacher 2 episodio 8 (serie tv Original genere azione) - data di uscita 19 gennaio

Titolo episodio: Fly Boy

Ultimo episodio della seconda stagione di Reacher. Nell'epilogo scopriremo finalmente se Swan ha tradito i suoi amici Investigatori Speciali, e soprattutto vedremo come Reacher e i suoi compagni troveranno i colpevoli.

Supercool - Strafigo per un giorno (film 2022) - data di uscita 19 gennaio

Neil Tobbler ha trascorso gran parte della propria vita sentendosi invisibile e fantasticando sulla ragazza per cui ha una cotta da tempo, Summer. Quando Neil e il suo migliore amico Gilbert vengono a sapere che Summer sta organizzando una festa di compleanno, Gilbert spinge Neil a chiederle un invito. Ma il piano fallisce, e Neil si mette in imbarazzo davanti alla ragazza dei suoi sogni.

Matrimonio per sbaglio (film 2008) - data di scadenza 1 febbraio

Dopo aver perso la donna dei suoi sogni, Anderson (Biggs) viene spinto dal suo migliore amico a chiedere in sposa una perfetta sconosciuta… proprio quando pensava che la sua vita fosse finita, capisce che è solo all'inizio.

Io prima di te (film 2016) - data di scadenza 1 febbraio

L'eccentrica Louisa diventa la badante di Will Traynor, un giovane banchiere rimasto paralizzato. Con Sam Claflin, Vanessa Kirby, Emilia Clarke.

Cinquanta Sfumature di Grigio (film 2015) - data di scadenza 1 febbraio

Dakota Johnson e Jamie Dornan sono Anastasia Steele e Christian Grey, i protagonisti del fenomeno globale degli ultimi anni: Cinquanta Sfumature di Grigio.

