Tre film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questo venerdì, prima dei soliti consigli streaming del week end per gli abbonati di Prime Video, un avvertimento: mettetevi in pari con le serie e i film che avete lasciato indietro, perché nelle prossime settimane le novità saranno numerose.

E allora per questo fine settimana vi consigliamo "solo" la nuova serie spy-comedy di Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith, e il nuovo episodio della serie drammatica con Nicole Kidman, Expats.

Per il resto, segnaliamo ai patiti del genere l'uscita su Prime della stagione 4 di Naruto Shippuden, e tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato due "filmoni" e una commedia leggera: The Departed, Tutti gli uomini del Re e Come tu mi vuoi. A voi la scelta e buon week end!

Mr. & Mrs. Smith (serie tv Original) - data di uscita 2 febbraio

Modalità di uscita: 8 episodi "binge" (tutti in uscita lo stesso giorno)

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l'uno per l'altra. Cos'è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?

Expats episodio 3 (serie tv Original - genere: drammatico) - data di uscita 2 febbraio

Nei primi due episodi abbiamo scoperto il tragico evento del passato che lega Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), tre expats americane a Hong Kong. Nel nuovo episodio vedremo come Margaret e Clarke hanno vissuto la drammatica vicenda.

Naruto Shippuden stagione 4 (serie anime) - data di uscita 2 febbraio

Il Villaggio della Foglia è lasciato in rovina dopo l'assalto di Pain. Mentre ripulisce i resti dell'Accademia Ninja, Iruka trova un vecchio pilastro e lo riconosce come un ricordo dei primi anni di Naruto all'Accademia.

The departed - Il bene e il male (film 2006) - data di scadenza 5 febbraio

Quattro premi Oscar al capolavoro di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon. A Boston una talpa si infiltra nella banda del boss Costello.

Come tu mi vuoi (film 2007) - data di scadenza 10 febbraio

Commedia sentimentale con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi (Notte prima degli esami). Giada, per amore, sarà disposta a un cambio radicale.

Tutti gli uomini del Re - (film 2006) - data di scadenza 10 febbraio

Il potere assoluto corrompe in ogni senso nell'adattamento dello sceneggiatore/regista Steven Zaillian (premio Oscar per la sceneggiatura di Schindler's List) del famoso romanzo di Robert Penn Warren, All the King's Men, con un cast di star capeggiato da Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet, James Gandolfini e Anthony Hopkins.

