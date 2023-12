Tre film e quattro serie tv da guardare su Prime Video nel week end pre-natalizio

Se siete abbonati a Prime Video e cercate un bel film natalizio vi rimandiamo altrove. Ma se state cercando suggerimenti tra ultime uscite e titoli in scadenza in questi giorni, siete nel posto giusto, e siete avvisati: molti contenuti elencati qui sotto sono riservati a un pubblico adulto.

Tra le novità, infatti, oltre alla stagione 2 della serie dei Me contro Te ci sono Gigolò per caso, Saltburn e Fidanzata in affitto. E il clima non è meno bollente tra i contenuti in scadenza, dove vi segnaliamo due serie molto diverse come The Vampire Diaries e Shameless e infine il film Unfaithful - L'amore Infedele. A voi la scelta, buon week end e buon inizio di feste!

Me Contro Te - La Famiglia Reale 2 (serie Original per bambini) - data di uscita 20 dicembre

Sofì e Luì dopo il loro viaggio in giro per il mondo ritornano al palazzo reale con i nipoti della regina: Emma è la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria, Tronaldo è sempre più preso dalle sue giocate a bocce con i suoi amici anziani mentre Divina è riuscita nel suo intento di diventare un’influencer famosa, così al castello arriva anche Irene, la sua assistente, una ragazza dolce e gentile amante dei fumetti. Dario e Cornelia che continuano a prendersi cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un ragazzo simpaticissimo, ma che si rivelerà un gran pasticcione!!! Con i Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, la serie è diretta da Gianluca Leuzzi. Prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video.

Gigolò per caso (serie Original) - data di uscita 21 dicembre

Gigolò per caso è la nuova serie comedy in sei episodi con uno straordinario cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica con Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Special guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele.

A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata.

Saltburn (film Original 2023) - data di uscita 22 dicembre

Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile.

Fidanzata in affitto (film 2023) - data di uscita 24 dicembre

Jennifer Lawrence è produttrice e protagonista di questa commedia esilarante e spiritosa di Gene Stupnitsky (regista di Good Boys. Quei cattivi ragazzi e co-sceneggiatore di Bad Teacher. Una cattiva maestra). Maddie (Lawrence) pensa di aver trovato la soluzione ai suoi problemi finanziari quando scopre un intrigante annuncio di lavoro: dei ricchi genitori iperprotettivi cercano una ragazza che faccia da "fidanzata" per il loro impacciato figlio.

The Vampire Diaries: The Complete Series (serie tv, stagioni 1-8) - data di scadenza 2 gennaio

Pensi di conoscere i vampiri? Sbagli. Nemmeno Elena, ma a breve li conoscerà. Paul Wesley e Ian Somerhalder sono fratelli vampiri protagonisti della serie in lotta per carpirle l’anima.

Shameless (serie tv, stagioni 1-11) - data di scadenza 2 gennaio

Ecco a voi Frank Gallagher: l'orgoglioso patriarca della classe operaia di una variegata prole di sei intelligenti, vivaci e indipendenti figli che senza di lui... starebbero meglio. I Gallagher sono irriverenti, affettuosi, resistenti e sono assolutamente, selvaggiamente e impenitentemente spudorati.

Unfaithful - L'amore Infedele (film 2002) - data di scadenza 2 gennaio

Edward e Connie Sumner sono un'anormale coppia borghese di New York. Bella casa, un figlio di otto anni e un benessere raggiunto, ma anche tanta routine. Così quando Connie conosce casualmente un giovane straniero, tra i due scoppia la passione. Quando Edward scopre il tradimento, il tormento iniziale si trasforma in una rabbia devastante che lo spinge a uccidere il rivale.

