Sei film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando cosa vedere su Prime Video questo week end, siete - come ogni venerdì - nel posto giusto: ecco la nostra selezione di titoli consigliati, pescati tra nuove uscite e contenuti in scadenza.

Tra le novità quella più importante è il film Road House con Jake Gyllenhaal e Conor McGregor (v.foto), ma se siete amanti delle serie asiatiche vi segnaliamo l'uscita della giapponese My Undead Yokai Girlfriend; di recente ingresso nel catalogo anche Captain Phillips, Gran Turismo e Beast. Tra i contenuti in scadenza vi proponiamo Ambulance di Michael Bay del 2022 e i più datati Rosso d'autunno e L'ombra Del Diavolo. A voi la scelta e buon week end!

Road House (film Original genere: azione) - data di uscita 21 marzo

In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni '80, un ex combattente UFC (Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

Captain Phillips – Attacco in mare aperto (film 2013) - data di uscita 20 marzo

Un’indagine sui diversi aspetti del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama da parte di pirati somali nel 2009. Attraverso la lettura del regista Paul Greengrass la storia viene presentata sia come un thriller ad alta tensione che come un ritratto complesso dei molteplici effetti della globalizzazione.

My Undead Yokai Girlfriend (serie tv 2024) - data di uscita 22 marzo

Lo studente di college Tadashi "Hachi" Inukai (Hayato Sano) è stufo di sentirsi un perdente. Ma un giorno tutto cambia quando casualmente esegue un rituale che trova online, facendo comparire un demone yokai in forma umana, dal nome Izzy (Ai Yoshikawa). Legati dalla magia, Hachi e Izzy devono scoprire come cavarsela tra vita, amore e omicidi.

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile (film 2023) - data di uscita 23 marzo

Gran Turismo racconta l'incredibile storia vera di un gruppo di emarginati: un gamer della classe operaia in difficoltà (Archie Madekwe), un ex pilota automobilistico fallito (David Harbour) e un dirigente idealista del settore dei Motori (Orlando Bloom). Insieme, rischieranno tutto per affrontare lo sport poi elitario al mondo.

Beast (film 2022) - data di uscita 24 marzo

Idris Elba è il protagonista di questo thriller adrenalinico nel ruolo del Dr. Nate Samuels, un uomo da poco vedovo che torna in Sud Africa. Un viaggio di rinascita che si trasforma presto in una spaventosa lotta per la sopravvivenza, quando il Dr. Samuels e le figlie si ritrovano braccati da un ferocissimo leone deciso a dimostrare che la savana ha un unico superpredatore.

Ambulance (film 2022) - data di scadenza 26 marzo

In questo thriller d'azione diretto da Michael Bay, il veterano Will Sharp, alla disperata ricerca di denaro, si rivolge al fratello adottivo Danny per chiedergli aiuto. Danny, un criminale di lunga data, gli propone invece un colpo milionario. Ma quando la rapina non va come previsto, la disperazione spinge i fratelli a dirottare un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito e un paramedico.

Rosso d'autunno (film 1996) - data di scadenza 27 marzo

Una comunità di conservatori del New England viene profondamente scossa dal terribile omicidio di una coppia benestante di mezz'età. L'unico testimone oculare è il figlio autistico di nove anni delle due vittime, Tim (Ben Faulkner). Il caso del ragazzo viene affidato al dottor Jake Rainer (Richard Dreyfuss), uno psicologo con un passato travagliato.

L'ombra Del Diavolo (film 1996) - data di scadenza 26 marzo

Le forti convinzioni di un giovane irlandese lo portano a scontrarsi con il suo ignaro ospite, trascinandoli entrambi verso il pericolo. Con Harrison Ford, Brad Pitt, Margaret Colin

