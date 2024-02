Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Ultimo week end di febbraio con molti contenuti in arrivo, e ahinoi qualcuno in scadenza, nel catalogo di Prime Video. E quindi come ogni venerdì arrivano i nostri consigli streaming.

Tra le novità, vi ricordiamo LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il docu-film sul cestista Giannis Antetokounmpo, la serie animata The Second Best Hospital in the Galaxy e, anche se non è proprio un titolo nuovo, C’era Una Volta A... Hollywood.

Tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato due commedie: Hot Summer Nights e Ti odio, anzi no ti amo. Qui sotto trovate tutte le informazioni e tutti i link del caso: a voi la scelta e buon week end.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (serie show Original italiano) - data di uscita 22 febbraio

Comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere si esibiranno davanti a una giuria d'eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti delle passate edizioni di LOL, saranno i giurati di questo show, mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, vestirà i panni di presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour tutto italiano che toccherà le città di Milano e Napoli, per le audition, e Roma, per la finalissima che eleggerà il vincitore. Ogni episodio, inoltre, avrà una guest star che potrà cambiare le sorti di un concorrente.

Giannis: The Marvelous Journey (docu-film Original - genere: sport) - data di uscita 23 febbraio

Il film è il ritratto intimo di una superstar mondiale, uno degli interpreti predominanti dell'NBA, due volte MVP della lega, che ha condotto i Milwaukee Bucks in campionato nel 2021: Giannis Antetokounmpo. Ma il suo percorso è iniziato lontano dai riflettori, nelle strade di Atene, dove è cresciuto ai margini della società, insieme a tre fratelli, da genitori immigrati dalla Nigeria in cerca di una vita migliore. Come racconta il documentario, un giorno, in un Internet cafè, il giovane Giannis fu catturato dalle immagini delle stelle dell'NBA e poco dopo prese in mano un pallone da basket. Da lì è iniziato un viaggio epico, a tratti d'ispirazione, straziante e trionfale, che lo ha portato a Milwaukee, sua patria d'adozione, dove si è fatto notare come "The Greek Freak" (letteralmente “Il mostro greco”), una superstar che trascende i limiti convenzionali, trasformando il gioco con le sue prestazioni e la sua versatilità, e che al tempo stesso si impegna ad usare il ricordo della perdita subita lungo il suo percorso per avere un impatto che vada ben oltre il campo.

The Second Best Hospital in the Galaxy (serie tv animazione Original - genere: commedia) - data di uscita 23 febbraio

Modalità di uscita: 8 episodi "binge"

The Second Best Hospital in the Galaxy segue il Dr. Sleech e il Dr. Klak - alieni, migliori amici e chirurghi di fama intergalattica - mentre affrontano parassiti “mangia ansia”, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo. Nella prima stagione, i dottori Sleech e Klak si occupano di un caso altamente pericoloso e potenzialmente rivoluzionario e, nel farlo, mettono in pericolo l'esistenza stessa. Anche se, considerando le loro deprimenti vite personali, l'oblio potrebbe essere un miglioramento.

Cirocco Dunlap è anche showrunner, sceneggiatore ed executive producer insieme a EP Maya Rudolph, Danielle Renfrew Behrens e Natasha Lyonne per Animal Pictures. Shauna McGarry, Shannon Prynoski, Chris Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina di Titmouse saranno executive producers. L'artista e animatore Robin Eisenberg sarà co-producers e production designer. La serie è interpretata da Stephanie Hsu, Keke Palmer, Kieran Culkin, Sam Smith, Maya Rudolph e Natasha Lyonne.

C’Era Una Volta A... Hollywood (film 2019) - data di uscita 20 febbraio

C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nel 1969 a Los Angeles, dove tutto sta cambiando, mentre la star televisiva Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua controfigura di vecchia data Cliff Booth (Brad Pitt) si addentrano in un settore che a stento riconoscono.

Hot Summer Nights (film 2018) - data di scadenza 1 marzo

Durante le vacanze a Cape Cod, il goffo adolescente Daniel decide di mettersi in affari con un giovane ribelle del posto che spaccia marijuana. Ben presto Daniel comincerà ad avere una nuova consapevolezza di sé arrivando anche a innamorarsi dell'enigmatica sorella del suo socio.

Ti odio, anzi no ti amo! (film 2021) - data di scadenza 1 marzo

Decisa a raggiungere il successo professionale senza compromettere la sua etica, Lucy, una ragazza dal cuore gentile, intraprende una spietata battaglia contro la sua nemesi lavorativa, il freddo ed efficiente Joshua. Presto, però, la rivalità sarà complicata dalla sua crescente attrazione per lui...

