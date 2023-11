Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se siete in cerca di suggerimenti per scegliere cosa vedere in questo week end su Prime, non dovete cercare oltre: ecco i nostri consigli streaming tra ultime novità e titoli in scadenza.

Per le ultime uscite, vi segnaliamo la nuova serie italiana Noi Siamo Leggenda (uscita anche sulla RAI), il nuovo film di Lillo a tema natalizio, Elf Me, e la commedia teen americana Bottoms.

Tra i contenuti in scadenza, abbiamo selezionato per voi Young Sheldon (di cui da poco è stata annunciata la fine dopo la stagione 8), la serie prequel di The Big Bang Theory, e Ready Player One, film di Steven Spielberg. A voi la scelta e buon week end!

Noi Siamo Leggenda (serie tv Exclusive) - data di uscita 23 novembre

Modalità di uscita: due nuovi episodi ogni settimana

La storia della serie è quella di cinque ragazzi – e del loro mondo – con cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Un coming of age che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società - la nostra - e di una parentesi della vita - l'adolescenza - in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri. Per combattere le ingiustizie che li circondano. Vincere la propria insicurezza. Accettarsi. Fare la cosa giusta. Senza immaginare che qualcuno, nell’ombra, è consapevole della vera origine degli improvvisi poteri.

Link Prime Video

Bottoms (film Exclusive) - data di uscita 21 novembre

In questa audace commedia, due ragazze impopolari dell'ultimo anno delle superiori fondano un club di lotta per impressionare e conquistare le cheerleader. E il loro assurdo piano funziona! Ma si sono forse cacciate in un guaio più grande di loro? Il film è diretto da Emma Seligman, scritto dalla stessa insieme a Rachel Sennott e prodotto da Elizabeth Banks, Max Handelman, Alison Small con executive producer Ted Deiker. La colonna sonora è firmata da Charli XCX e Leo Birenberg. Nel cast Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine con Dagmara Dominczyk e Marshawn Lynch.

Link Prime Video

Elf Me (film Original) - data di uscita 24 novembre

Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.

Young Sheldon (serie tv, stagioni 1-4) - data di scadenza 2 dicembre

Per Sheldon Cooper, un bambino di nove anni, crescere nel Texas orientale non è facile. Essere un genio della matematica e della scienza non gli è sempre utile in un luogo dove spopolano religione e football. Mentre Sheldon affronta il mondo con sensibilità, intelligenza e un pizzico di ingenuità, la sua famiglia più che normale deve affrontare lui.

Link Prime Video

Ready player one (film 2018) - data di scadenza 2 dicembre

Quando muore il creatore di un mondo di realtà virtuale chiamato OASIS, pubblica un video in cui sfida tutti gli utenti di OASIS a trovare il suo uovo di Pasqua. Il vincitore erediterà tutta la sua fortuna.

Link Prime Video